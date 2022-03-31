Сили оборони України ліквідували окупантів, яких Росія перекинула з Абхазії

ЗСУ ліквідували окупантів 7-ї військової бази РФ з Абхазії / Оперативно-тактичне командування Схід у Facebook

Збройні сили України розбили групу російських військ з підрозділів 7-ї військової бази-військових – військових, які приїхали на війну проти держави з окупованої Росією невизнаної республіки Абхазія. У окупантів фіксуються серйозні кадрові проблеми. Про це заявили в Оперативно-тактичному командуванні Схід.

"Під час вчорашніх боїв українські воїни знищили представників підрозділів з 7-ї військової бази, що дислокується на території самопроголошеної Абхазької республіки", - заявили в ВТК в Facebook.

Також у командуванні зазначили, що у російських окупаційних підрозділах фіксуються серйозні кадрові проблеми, а мобілізація на території РФ провалилася.

Військові нагадали про те, що все більше росіян пишуть рапорти на звільнення зі збройних сил Росії. Вони відмовляються відправлятися на війну проти України, оскільки вже розуміють, "чим для них закінчиться путінська авантюра".

Нагадаємо, раніше близько 300 військових з окупованої Росією Південної Осетії відмовилися воювати проти України. Вони вирішили скласти зброю і повернутися додому. Більшість з них - етнічні осетини. Військові вважають, що їх кинули вмирати на війну з українською державою.