Штрафи за неоновлення даних в ТЦК: нардеп розповів, коли їх чекати

Всі військовозобов'язані в Україні повинні були оновити свої дані в ТЦК та СП до 16 липня, хто цього не зробив буде повинен сплатити штраф вже з кінця вересня. Про це в ефірі Еспресо розповів народний депутат Олександр Федієнко.
Нардеп підкреслив, що кожен громадянин повинен неухильно дотримуватися законів Укрраїни, саме тому кожному військовозобов'язаному потрібно було оновити свої дані в органах ТЦК та СП, або ж у застосунку "Резерв+".
"Багато хто не хоче бути мобілізованим, але потрібно розуміти, що наша країна перебуває в стані війни. Зараз ніхто штрафи не буде відправляти додому, вони почнуть надходити наприкінці вересня", — сказав Федієнко.
Також він сказав, що штрафи громадянам будуть надходити після того, як інформацію про них перевірять через базу "Оберіг".
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Мобілізація в Україні та оновлення даних в ТЦК - останні новини
Нагадаємо офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак прокоментувала питання накладення штрафів на військовозобов'язаних, які не виконали норми закону про мобілізацію.
Раніше юрист пояснив, з якими документами потрібно йти в ТЦК для оновлення даних. Адвокат детально розповів, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.
У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації. Уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", каже Дмитро Лазуткін.
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