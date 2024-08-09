Штрафи за неоновлення даних в ТЦК: нардеп розповів, коли їх чекати

Військовозобов'язані повинні були оновити свої дані в ТЦК до 16 липня, а штрафи отримают ті, хто цього не зробив.

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Штрафи за неоновлені дані в ТЦК та СП / колаж: Главред, фото: УНІАН

Всі військовозобов'язані в Україні повинні були оновити свої дані в ТЦК та СП до 16 липня, хто цього не зробив буде повинен сплатити штраф вже з кінця вересня. Про це в ефірі Еспресо розповів народний депутат Олександр Федієнко.

Нардеп підкреслив, що кожен громадянин повинен неухильно дотримуватися законів Укрраїни, саме тому кожному військовозобов'язаному потрібно було оновити свої дані в органах ТЦК та СП, або ж у застосунку "Резерв+".

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"Багато хто не хоче бути мобілізованим, але потрібно розуміти, що наша країна перебуває в стані війни. Зараз ніхто штрафи не буде відправляти додому, вони почнуть надходити наприкінці вересня", — сказав Федієнко.

Також він сказав, що штрафи громадянам будуть надходити після того, як інформацію про них перевірять через базу "Оберіг".

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні та оновлення даних в ТЦК - останні новини

Нагадаємо офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак прокоментувала питання накладення штрафів на військовозобов'язаних, які не виконали норми закону про мобілізацію.

Раніше юрист пояснив, з якими документами потрібно йти в ТЦК для оновлення даних. Адвокат детально розповів, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації. Уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", каже Дмитро Лазуткін.

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