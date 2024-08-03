ВЛК на місці затримання порушника: у ТЦК розвіяли міф про популярний спосіб

Проходження ВЛК військовозобов'язаного відбувається за рішенням начальника ТЦК і СП, нагадала Лариса Козак.

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Офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак прокоментувала запитання про те, де має проходити ВЛК військовозобов'язаний, якщо, приміром, він зареєстрований в одному регіоні, а працює - в іншому.

"Тут потрібно чітко розмежувати деякі положення законодавства. У нас призов на військову службу дозволений незалежно від місця перебування на військовому обліку", - підкреслила вона в інтерв'ю Главреду.

Представниця ТЦК пояснила, що якщо громадянина як порушника доправляють не за місцем перебування на військовому обліку, а там де зустріли, тобто на місці вчинення правопорушення, цілком правомірно доставити його до того ТЦК, на території адміністративної відповідальності, на території якого він перебуває, для проходження медичної комісії.

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"Якщо такий громадянин призову не підлягає, то відповідно тоді він прийде у свій ТЦК і його дані з медичною комісією оновлять", - каже вона.

Співрозмовниця уточнила, що проходження ВЛК військовозобов'язаного відбувається за рішенням начальника ТЦК і СП.

"Просто прийти і сказати, мовляв, людині зручно пройти ВЛК у Києві, а не в області - не можна, бо тоді це вважатиметься зміною правил військового обліку. Наприклад, узяти на облік Дарницький ТЦК громадянина з Ірпеня і внести дані про ВВК не може, бо для цього потрібні підстави", - додала Козак.

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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Раніше юрист пояснив, з якими документами потрібно йти в ТЦК для оновлення даних. Адвокат детально розповів, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації. Уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", каже Дмитро Лазуткін.

Відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є один мільйон і 100 тисяч військовозобов'язаних, які придатні до призову.

/ фото: Главред

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