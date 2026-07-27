Дрони масовано атакували Ярославль, Ростов і Бєлгород: уражено 'жирні' цілі

Важливі об'єкти інфраструктури в РФ у вогні.

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Внаслідок атаки дронів є влучання / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Україна масовано атакувала Росію дронами

Внаслідок атаки постраждала інфраструктура Ростова

В Бєлгороді після вибухів стався блекаут

У ніч на 27 липня у країні-агресорці Росії прогриміли вибухи у багатьох областях. Про масовану атаку дронів повідомили мешканці Ярославля, Ростова та Бєлгорода.

Український громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко повідомив, що попередньо відомо про атаку безпілотників на порт та залізничну інфраструктуру Ростова.

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Водночас у Ярославлі губернатор області повідомив про перекриття дороги у бік Москви. Стерненко зауважив, що в цьому районі розташована промзона з Ярославським НПЗ.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

"Бєлгород перебував під масованою атакою. Внаслідок роботи російської ППО пошкоджені житлові будинки", - додав він.

За даними ЗМІ, поки російська ППО "воювала" проти житлової забудови, українські дрони, ймовірно, вдарили по будівлях ФСБ та МВС в Бєлгороді. Там спалахнули пожежі. Також у російському місті сталося аварійне відключення світла.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео нічної атаки дронів на РФ:

Розкрито нові плани ударів по об’єктах РФ

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, Україна готується до розширення ударів по цілях в Росії, зокрема по газовій інфраструктурі.

Це буде окремий виклик для росіян, тому що на газі у них працюють практично всі електростанції, а також удари України призводять до розпаду єдиного економічного простору РФ.

Вже зараз в РФ вводять обмеження на вивезення палива з тих чи інших регіонів і на продаж палива мешканцям інших міст. Все це відбувається за сценарієм Радянського Союзу.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України цієї ночі завдали серії далекобійних ударів по об'єктах на території Росії - один із них розташований на відстані понад тисячу кілометрів від державного кордону.

Раніше, вранці 25 липня у Росії прогриміли вибухи. Україна атакувала дронами склад Wildberries у Єкатеринбурзі на відстані близько 1750 кілометрів від адмінкордону.

Раніше стало відомо, що українські ударні дрони уразили винищувач МіГ-29 та ЗРК "Панцир-С1" на аеродромі "Халіно" в Курській області Росії. Орієнтовна вартість ураженого МіГ-29 складає близько $25 000 000.

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Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

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