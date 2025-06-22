'Збивати ракетами - безглуздо': названо реальний спосіб протидії атакам 'Шахедів'

Україні не вигідно збивати російські ударні БпЛА із застосуванням ракет ППО, але є інші, більш економічно вигідні методи, зазначив аналітик.

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Названо реальний спосіб протидії атакам "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, Сили оборони Півдня

Про що сказав Криволап:

Україна має наростити виробництво дронів-перехоплювачів

Потрібно створювати ефективні та економічно вигідні рішення для протидії російському терору

Для ефективної протидії російським масованим атакам БпЛА Україна має серйозно наростити виробництво спеціальних дронів-перехоплювачів та удосконалювати легкомоторну авіацію для збиття ворожих цілей. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

За словами експерта, Україна має терміново збільшити масове виробництво дронів-перехоплювачів, а також розпочати закупівлю або виробництво легкої авіації для встановлення на неї таких дронів і малогабаритних ракет, адже це наразі найефективніший напрямок. Саме на ньому, на його думку, варто зосередити зусилля.

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"Питання в тому, чи зможуть це реалізувати, адже існує внутрішній опір - як з боку ППО, так і з боку армійської тактичної авіації. Чи вдасться подолати цей опір - це вже питання до влади, яка керує цими людьми і процесами. Просто збивати "Шахеди" ракетами і при цьому постійно вимагати від партнерів: "Дайте нам ще ракети" - це, на мою думку, безглуздо. Дадуть чи не дадуть, але "Шахеди" будуть летіти далі", - зазначає аналітик.

Криволап підкреслив, що Україні потрібно створювати власні ефективні рішення, які реально дають результат. Застосування тактичної авіації з ракетами типу Sidewinder чи Р-73 є економічно невигідним, адже навіть найдешевші з них коштують від 100 до 250 тисяч доларів. З огляду на масові атаки "шахедів", такий підхід робить знищення кожної цілі надто дорогим і може виснажити ресурси країни.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 22 червня російські війська здійснили черговий обстріл Донеччини. За інформацією начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, під удар потрапили міста Краматорськ і Слов’янськ. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак, ще троє мирних жителів дістали поранення.

За даними на 15 червня 2025 року, Російська Федерація має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного класу, включно з балістичними, крилатими та гіперзвуковими "Кинджалами". Таку інформацію надало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Крім того, в ніч на 21 червня російські окупанти здійснили масований авіаудар по Україні, використавши 280 засобів повітряного нападу, 260 з них були успішно знищені.

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Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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