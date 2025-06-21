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1950 ракет і 12 тисяч дронів: ГУР попередили, як РФ може вдарити по Україні

Даяна Швець
21 червня 2025, 11:48
321
Москва ставить ставку на ракетно-дронову війну як основний інструмент тиску на Україну, особливо в умовах затяжного конфлікту.
1950 ракет і 12 тисяч дронів: ГУР попередили, як РФ може вдарити по Україні
Що реально має Кремль у запасі / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Росія має тисячі ракет і дронів, адже активно їх виробляє
  • Експерти очікують подальших обстрілів великих міст України

Станом на 15 червня 2025 року, у Російської Федерації на озброєнні перебуває понад 1950 стратегічних ракет різних типів - від балістичних і крилатих до гіперзвукових "Кинжалів". Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки Міністерства оборони України на інформаційний запит РБК-Україна.

Скільки ракет і дронів має Росія?

Крім значного ракетного арсеналу, Москва активно використовує безпілотники для ударів. За даними ГУР, у розпорядженні РФ понад 6 тисяч ударних дронів типу Shahed-136 ("Герань-2") і Harpy-A1, а також понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").

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Арсенал ракет (за даними ГУР):

  • До 500 ракет 9М723 ("Іскандер-М")
  • До 300 крилатих 9М728/9М729 ("Іскандер-К")
  • До 260 Х-101, запуск з Ту-95/Ту-160
  • До 280 Х-22/Х-32 з Ту-22М3
  • Понад 400 3М-14 ("Калібр")
  • До 150 Х-47М2 ("Кинжал") з МіГ-31К
  • До 60 KN-23 - ракети північнокорейського виробництва

Щомісячне виробництво:

  • "Іскандер-М" - до 60
  • "Іскандер-К" - до 20
  • Х-101 - до 60
  • Х-32 - до 10
  • "Калібр" - до 30
  • "Кинжал" - до 15

Що стосується дронів, то станом на середину червня Росія може виготовляти до 170 одиниць на добу (ударних і імітаторів разом). До кінця року Кремль планує збільшити цей показник до 190 дронів щодня.

1950 ракет і 12 тисяч дронів: ГУР попередили, як РФ може вдарити по Україні
Ракети РФ / Інфографіка: Главред

Як довго Росія обстрілюватиме міста України?

На думку фахівця з безпеки Олексія Їжака, яку він висловив ТСН, Росія, ймовірно, зберігатиме активність точкових обстрілів принаймні до 24 червня - дати саміту НАТО. Він вважає, що таким чином Москва намагається створити атмосферу тиску як на Україну, так і на її західних союзників.

Якою тактикою РФ тероризує українців?

У свою чергу, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко звертає увагу на зміну підходів до атак: Росія обирає окреме місто або населений пункт і запускає рої дронів, часом підкріплюючи їх ракетами. Ця тактика вже випробувана на низці міст і, скоріш за все, буде використана й надалі.

"Змінилася тактика нанесення повітряних ударів: РФ обирає певні об’єкти в одному місті чи райцентрі й атакує роями/хвилями дронів, а за необхідності додає компонент крилатих ракет чи балістики. В останнє таку тактику застосували до Одеси, а до цього були Київ, Кременчук, Харків та інші міста. З цього можна зробити висновок, що росіяни це роблять планово, щоб якомога сильніше впливати на місцеве населення, завдаючи руйнувань та людських жертв. Ціль ударів - змусити погоджуватися на ультимативні умови Путіна", - пояснює Ігор Романенко.

Ще однією особливістю, за словами експерта, є прагнення Кремля "підв’язати" удари до знакових дат. Це дозволяє створити інформаційний резонанс і викликати психологічний ефект як в Україні, так і за кордоном. Проте Романенко вважає, що повітряна агресія триватиме і після саміту НАТО.

"Гадаю, що принципово подальші нальоти навряд чи відрізнятимуться від тих, які є зараз. Допускаю, що противник концентруватиме зусилля та лише змінюватиме акценти атак. Наприклад, щодо Києва, який завжди під прицілом у Путіна. Все залежить від даних російської розвідки, планів та можливостей. А оскільки ресурс для атак у росіян є, то вони й надалі зосереджуватимуться на окремих містах та вибірково завдаватимуть масованих повітряних ударів по Одесі, Сумах, Дніпру, Запоріжжю, Харкову чи Києву. Таке цілком може бути", - зазначає він.

Таким чином, Україна має бути готова до нових хвиль цілеспрямованих ударів - передусім по великих містах, де результативність терору відчувається найсильніше.

Обстріли України Росією - останні новини

Як писав раніше Главред, в ніч на суботу, 21 червня, по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку дронів, в Одесі був вибух. Росія масовано вдарила ракетами і дронами по місту Кременчук в Полтавській області.

Згодом мер Кременчука Віталій Малецький пояснив, які наслідки масованої атаки по Кременчуку. Було влучання на об’єктах енергетичної інфраструктури і пошкодження житлових будинків.

Водночас експерт Костянтин Криволап назвав зброю, якою можна знищувати "Шахеди". Він заявив, що найголовніше - не допускати, щоб "шахеди" взагалі залітали в місто.

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Що відомо про РБК-Україна?

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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