РФ вдарила по Україні сотнями дронів і ракет: у ЗСУ розкрили локації 'прильотів'

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- Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника в Кременчуці
- Падіння збитих уламків зафіксовано в 3-х локаціях
Армія країни-агресора РФ у ніч на 21 червня (з 20.00 20 червня) атакувала Україну 280-ма засобами повітряного нападу, українські захисники знешкодили 260 цілей.
"Основний напрямок удару - Полтавщина, місто Кременчук", повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника в Кременчуці, падіння збитих уламків у 3-х локаціях, уточнили в Повітряних силах.
Так противник атакував:
- - 272 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово, Шаталове - рф; Чауда - ТОТ АР Крим.
- - 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл;
- - 4 крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря;
- - 2 крилатими ракетами "Іскандер-К" з Бєлгородської обл.
За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника, 145 - збито вогневими засобами, 115 - локально втрачено:
- - 140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 - локально втрачено/пригнічено РЕБ;
- - 3 крилаті ракети "Іскандер-К" (1 - локаційно втрачено);
- - 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 - лок.утр.);
- - 1 крилата ракета "Калібр" (1 - лок.утр.).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
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Раніше повідомлялося про те, що Кременчук був під масованою атакою російських окупантів у ніч на суботу, 21 червня. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. Він зазначив, що ударні дрони і ракети різних типів били по об'єктах енергетики, і додав, що наслідки уточнюються.
Як писав Главред, під час масованої атаки на Київ армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія атакувала Київ ракетою з касетними боєприпасами. Уламки були виявлені в районі столичних Нивок. Такі боєприпаси призначені для масового ураження людей.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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