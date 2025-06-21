РФ вдарила по Україні сотнями дронів і ракет: у ЗСУ розкрили локації 'прильотів'

Атаки було здійснено з напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ Криму.

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РФ била по Україні дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 ОБр ТРО

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Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника в Кременчуці

Падіння збитих уламків зафіксовано в 3-х локаціях

Армія країни-агресора РФ у ніч на 21 червня (з 20.00 20 червня) атакувала Україну 280-ма засобами повітряного нападу, українські захисники знешкодили 260 цілей.

"Основний напрямок удару - Полтавщина, місто Кременчук", повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника в Кременчуці, падіння збитих уламків у 3-х локаціях, уточнили в Повітряних силах.

Так противник атакував:

- 272 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово, Шаталове - рф; Чауда - ТОТ АР Крим.

- 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл;

- 4 крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря;

- 2 крилатими ракетами "Іскандер-К" з Бєлгородської обл.

/ Главред

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника, 145 - збито вогневими засобами, 115 - локально втрачено:

- 140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 - локально втрачено/пригнічено РЕБ;

- 3 крилаті ракети "Іскандер-К" (1 - локаційно втрачено);

- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 - лок.утр.);

- 1 крилата ракета "Калібр" (1 - лок.утр.).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

/ t.me/kpszsu

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Раніше повідомлялося про те, що Кременчук був під масованою атакою російських окупантів у ніч на суботу, 21 червня. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. Він зазначив, що ударні дрони і ракети різних типів били по об'єктах енергетики, і додав, що наслідки уточнюються.

Як писав Главред, під час масованої атаки на Київ армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія атакувала Київ ракетою з касетними боєприпасами. Уламки були виявлені в районі столичних Нивок. Такі боєприпаси призначені для масового ураження людей.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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