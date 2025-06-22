РФ ударом по Донеччині вбила підлітка: що відомо про наслідки нічної атаки

На Донеччині тривають рятувальні роботи, під завалами можуть залишатися люди.

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Під ударом опинилися два прифронтові міста Донеччини / Колаж: Главред, фото: ДСНС Донеччини

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Внаслідок нічної атаки ворога постраждали два міста Донеччини

У Слов'янську помер 17-річний хлопець

У ніч на 22 червня країна-агресорка Росія атакувала Донеччину. Спершу про ворожий удар повідомив начальник міської військової адміністрації міста Краматорськ Олександр Гончаренко.

За його словами, російські війська завдали удару по багатоповерхівці у місті. З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники вночі деблокували одну людину - чоловіка 1955 року народження.

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"Йому надається медична допомога. Ймовірно, під завалами можуть перебувати ще люди - рятувальна операція триває", - йдеться у повідомленні Гончаренка.

Водночас очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що під вогнем цієї ночі опинився не лише Краматорськ, а й Слов'янськ. Там, внаслідок ворожої атаки загинув 17-річний хлопець. Ще троє людей отримали поранення.

"Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки", - додав він.

Філашкін наголосив, що ворог навмисно цілить у цивільних, тому на Донеччині небезпека не зникає ні на день. На тлі цього очільник ОВА закликає усіх евакуюватися з Донеччини до більш безпечних регіонів України.

Удари Росії по Україні - останні новини

Нагадаємо, 22 червня російські окупанти атакували Чернігівську область ударними безпілотниками типу "Шахед". Під ударом опинилися житлові будинки в Ніжинському районі.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Напередодні Росія масовано вдарила ракетами і дронами по місту Кременчук в Полтавській області в ніч на суботу, 21 червня. При цьому більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО.

Раніше Главред писав, що країна-агресорка Росія у ніч на 20 червня 2025 року атакувала Україну 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

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Хто такий Вадим Філашкін? Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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