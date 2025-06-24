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Росія визначили нові цілі для ударів по Україні: 5 міст в небезпеці

Маріна Фурман
24 червня 2025, 11:24
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Політолог попередив, що обстріли з боку РФ будуть продовжуватися.
Удар по Одесской области, ракета
РФ готується бити прицільно по 5 містах України / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

Основне:

  • Ворог змінює тактику ударів по Україні
  • РФ зосередить обстріли на п'яти українських містах
  • У небезпеці Суми, Харків, Запоріжжя, Київ та Одеса

Російські окупанти змінюють тактику ударів. Зокрема ворог намагається не розпорошувати сили під час обстрілів України. Загарбники зосередять ракетні удари на п'яти українських містах. Про це сказав доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко в ефірі Еспресо.

За його словами, Кремль застосовує новий підхід для атак по Україні, щоб чинити психологічний тиск та деморалізувати українське суспільство.

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"Усе, що ми бачимо зараз, на жаль, буде продовжуватися. І один із ключових факторів, на які тиснутимуть росіяни, – це обстріли цивільних міст. Уже обрано Суми, Харків, Запоріжжя, Київ, Одесу. Це п'ять міст, які будуть ключовими для обстрілів з боку РФ. Головне завдання - деморалізація суспільства та проведення інформаційно-психологічних операцій", – пояснив Денисенко.

Політолог ще додав, що кремлівський лідер багато ставить на воєнні дії цього літа. Путін намагається поводитися так, щоб Трамп не образився й до осені не посилював проти нього санкції. Водночас Денисенко переконаний, що найближчим часом американський лідер глобально змінюватиме свою стратегію.

"Найближчим часом я не вірю, що Трамп вийде й скаже: або ти завтра припиняєш бойові дії, або якийсь закон у певній формі з'являється на моєму столі, і я його підписую", – підкреслив політолог.

Росія визначили нові цілі для ударів по Україні: 5 міст в небезпеці
Якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, експерт з авіації Валерій Романенко попереджав, що російські окупанти планують і надалі обстрілювати українські міста. Зокрема, новий масований удар може відбутися до кінця поточного місяця.

Нещодавно глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що російські окупанти застосовують нову небезпечну тактику ударів по Україні. Загарбники проводять комбіновані атаки, під час яких спершу звечора запускають дрони, а потім – ракети.

Як писав Главред, у ніч на 23 червня окупанти здійснили масштабну атаку на Київ. У Шевченківському районі одна з російських ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок удару було повністю зруйновано один із під'їздів, загинули люди.

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Хто такий Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) – журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання. У 1997 закінчив Київський університет імені Т.Шевченка, спеціалізація "Українська мова і література", в 1998 – факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.
Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича, співзасновник Еспресо TV, співавтор книги про наріжні закони функціонування політики "політики не брешуть"), пише Вікіпедія.

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2020-2023).

З вересня 2023 – радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань.

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