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Мости не відновити швидко: як Київ зможе забезпечити сполучення між берегами Дніпра

Юрій Берендій
3 жовтня 2026, 15:01
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Мости Києва після перекриття можуть збільшити час поїздки до 2 годин. Водночас нова переправа через Дніпро може коштувати до €500 млн.

Мости не відновити швидко: як Київ зможе забезпечити сполучення між берегами Дніпра
Мости Києва - чому їхнє перекриття не зупинить місто / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Перекриття мостів може подовжити поїздки між берегами Києва до 2 годин
  • Лівий берег Києва має ставати самодостатнішим
  • Новий міст через Дніпро коштуватиме до €500 млн

Перекриття кількох мостів у Києві навряд чи повністю зупинить транспорт, але здатне збільшити час поїздки до півтори-двох годин в один бік. Місту доведеться пристосовуватися до нової логістики, а частині людей - змінювати час поїздок, роботу та повсякденні маршрути. Про це повідомив транспортний експерт Дмитро Беспалов в інтерв’ю Главреду.

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За його словами, після обмеження руху транспортна система поступово перерозподілить навантаження. Водночас така адаптація матиме відчутні наслідки для мешканців столиці.

"Якщо зараз за нормативами йдеться приблизно про 45 хвилин, то після перекриття кількох мостів поїздка може тривати півтори-дві години в один бік. Це величезні соціально-економічні втрати для міста. Зростає екологічне навантаження, погіршується безпека дорожнього руху, виникає багато інших негативних наслідків", - зазначив Беспалов.

Експерт вважає, що мешканці поступово змінюватимуть свою поведінку залежно від доступних маршрутів. Частина людей може почати раніше виїжджати на роботу, інші - шукатимуть житло або роботу ближче до місця проживання.

"Умовно кажучи, якщо в Києві залишиться один доступний міст, люди почнуть їздити на роботу о п’ятій ранку. Якщо й це не допоможе, хтось змінить місце роботи. Якщо до певного місця фізично неможливо дістатися, людина просто перестане туди їздити", - сказав транспортний експерт.

Найбільш критичною проблемою Беспалов називає доступ екстрених служб. Затори на альтернативних маршрутах можуть вплинути на швидкість прибуття медиків та інших служб.

"Інша справа - екстрений транспорт. Якщо через затори швидка допомога чи інші служби не зможуть вчасно приїхати, тоді можливі вже людські трагедії", - попередив він.

Окремим напрямом має стати зменшення щоденної залежності між лівим і правим берегами. Йдеться про розвиток робочих місць, медицини, соціальних послуг та іншої інфраструктури безпосередньо на лівобережжі.

"Лівий берег має ставати більш самодостатнім: там має бути більше робочих місць, медичних, соціальних та інших послуг, щоб у людей було менше причин постійно їздити на правий берег. І, думаю, цей процес уже певною мірою відбувається", - наголосив Беспалов.

Він зазначив, що мости важливі не лише для автомобільного та громадського транспорту. Через них проходять інженерні комунікації, зокрема пов’язані з водопостачанням. Їхнє відновлення після пошкоджень може відбуватися за іншим сценарієм, ніж реконструкція самої мостової конструкції.

"Сам міст швидко відновити неможливо. А ось відновити трубу чи іншу інженерну комунікацію - це вже не таке складне завдання. Якщо стоїть завдання просто відновити комунікації на пошкодженому мосту, це технічно можна зробити значно швидше, ніж побудувати новий міст", - пояснив експерт.

Водночас будівництво нової переправи через Дніпро вимагатиме значних ресурсів. За словами Беспалова, оцінка німецьких фахівців щодо нового мосту такого масштабу сягала сотень мільйонів євро.

"Німецькі колеги свого часу підраховували це на прикладі мосту Патона й отримували оцінку приблизно в 300–500 мільйонів євро. Тобто великий міст через Дніпро такого класу - це приблизно півмільярда євро. Де взяти такі кошти, особливо під час війни, - питання риторичне", - сказав Беспалов.

Удари по мостам в Києві - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Київська військова адміністрація запровадила нові правила руху столичними переправами під час повітряної тривоги. Згідно з ними, рух Південним та Подільсько-Воскресенським мостами закриватимуть на 15 хвилин після сигналу тривоги: на Південному обмеження діють лише в напрямку з правого на лівий берег, Подільсько-Воскресенський зупинятимуть в обох напрямках, а інші чотири мости працюватимуть у штатному режимі.

Також у військовій адміністрації поінформували про повторну нічну атаку на Південний міст близько 05:03 2 жовтня та ліквідацію наслідків у кількох районах. Унаслідок ударів у Дарницькому районі одна людина загинула і двоє дістали поранення, а рух Південним мостом та мостом Патона тимчасово перекрили з перенаправленням автобусних маршрутів на інші переправи.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Раніше, 1 жовтня, мер Києва Віталій Кличко підтвердив два влучання ворожих БпЛА поблизу опор Південного мосту, що призвело до зупинки руху метро та обстеження конструкцій. За словами очевидців, пасажири почули вибух і помітили дим у вагоні, проте потяг успішно доїхав до станції "Видубичі", і серед пасажирів постраждалих зафіксовано не було.

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Про персону: Дмитро Беспалов

Дмитро Беспалов - український транспортний експерт, фахівець із транспортного планування та моделювання. Директор компанії ProMobility ("Про мобільність"), співзасновник Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") та старший викладач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

У 2008 році закінчив КНУБА за спеціальністю "Міське будівництво і господарство", після чого розпочав роботу на кафедрі університету. Професійно займається транспортним моделюванням понад 18 років, працював над проєктами в Україні та за кордоном. Серед замовників і партнерів його проєктів - Світовий банк, ЄБРР, EGIS, PTV Group та Zaha Hadid Architects.

У 2019 році був позаштатним радником заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури, а у 2021–2024 роках - позаштатним радником міністра інфраструктури, а згодом віцепрем’єр-міністра з відновлення України. Також у 2019–2024 роках входив до Технічної ради Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Спеціалізується на питаннях міської мобільності, організації громадського транспорту, транспортного моделювання, дорожньої інфраструктури та планування транспортних систем. Є автором і співавтором наукових робіт у цій сфері.

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