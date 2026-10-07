Новий удар по Україні може бути вже за кілька діб: які цілі визначила Росія

Новий удар РФ може відбутися протягом 4-7 діб: під загрозою Київ і область, а серед можливих цілей називають ключові енергетичні об’єкти.

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Новий удар по Україні - монітори назвали можливі цілі РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

РФ може повторно атакувати Київ

Під загрозою енергетична інфраструктура

Новий удар по Україні може відбутися вже протягом 4-7 діб. Існує ризик повторної балістичної атаки на Київ і область та можливі удари по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляють моніторингові канали, які відстежують рух російських ракет і дронів.

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За їхніми даними, ймовірна нова атака може стати частиною серії з восьми масованих ударів, про яку нібито попереджала американська розвідка.

"Розвідка США попереджає про новий балістичний удар по Києву і області через 4-7 діб", - йдеться в повідомленні моніторингових каналів.

Ще до масованої атаки в ніч на 7 жовтня моніторингові канали попереджали про можливі удари Росії по енергетичній інфраструктурі.

Серед імовірних цілей називали:

Харківщину - Зміїв і Харків;

Тернопільщину - Тернопіль;

Львівщину - Добротвір, Дрогобич і Ходорів;

Рівненщину та Хмельниччину - енергетичні об’єкти;

Київ - Голосіївський район, Дарницьку ПС і ТЕЦ-6;

Київщину - Трипільську ТЕС та підстанцію 750/330/35 кВ "Київська", через яку електроенергія з Рівненської АЕС надходить до столиці.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Чого чекати від ударів РФ по Україні взимку - коментар експерта

Росія взимку може зберегти здатність завдавати масштабних ударів по Україні, а їхньою метою може стати не лише енергетична інфраструктура, а й психологічний тиск на населення. Авіаційний експерт Костянтин Криволап не бачить підстав для оптимістичного сценарію на найближчий опалювальний сезон.

За його словами, багато залежатиме від того, чи зможе Росія зберегти нинішні можливості для ведення повітряної кампанії. Водночас ситуація для України може бути кращою, ніж на початку повномасштабної війни, оскільки за цей час було накопичено значний досвід підготовки до атак.

"Якщо не буде жодного впливу на Китай, то всі ті російські спроможності, про які я говорив, збережуться. І все це буде по нас летіти. Є дуже багато факторів, які визначатимуть, чим і де ми зможемо відповісти", - сказав Криволап.

Окремим фактором залишається перспектива припинення бойових дій. За оцінкою експерта, наразі немає ознак, які дозволяли б розраховувати на швидке перемир’я, зокрема щодо атак на енергетичний сектор.

"Тому моє ставлення до цієї зими досить песимістичне. Основна мета того, що зараз робить Путін, - це колосальний психологічний тиск на населення", - зазначив Криволап.

На думку аналітика, Кремль може розраховувати на те, що наслідки обстрілів позначатимуться не тільки на роботі критичної інфраструктури. Тривалі перебої та складні побутові умови можуть впливати на суспільні настрої.

"Якщо люди мобілізовані психологічно, готові воювати й терпіти - це одна ситуація. Коли люди роздратовані й починають говорити: "Скільки вже можна?" - це зовсім інша ситуація", - пояснив експерт.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич заявив у Telegram про ракетно-дронову атаку на Кременчук, унаслідок якої було пошкоджено багатоповерхові будинки та місцеве підприємство. За попередніми даними, 14 людей загинули, ще 50 дістали поранення, а рятувальна операція триває.

Київська міська військова адміністрація деталізувала наслідки балістичного удару по столиці, який розпочався о 03:12 і тривав понад три години із зафіксованими пошкодженнями в кількох районах. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що унаслідок атаки в Дарницькому районі загинули двоє людей, а на місцях уражень працюють усі оперативні служби.

Раніше Повітряні сили Збройних Сил України поінформували, що під час нічної атаки ворог задіяв стратегічну авіацію, піднявши в повітря шість літаків Ту-95 та декілька Ту-160. За даними командування та моніторингових каналів, повітряна атака розгорталлася трьома хвилями від 03:12 до світанку та включала запуски балістичних і крилатих ракет із Брянської області й російських аеродромів.

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Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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