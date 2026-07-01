Росія готує масований удар по Україні – Зеленський попередив про нову загрозу

Зеленський попередив про нові сигнали розвідки щодо планів РФ та закликав українців готуватися до можливих атак найближчим часом.

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Росія готує масований удар по Україні - що відомо / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред

Про що сказав Володимир Зеленський:

Розвідка має дані про підготовку нового масованого удару РФ

Росія регулярно атакує Україну сотнями дронів та десятками ракет

Президент закликав громадян бути обережними та йти в укриття

Росія може готувати чергову масштабну атаку по Україні із застосуванням великої кількості засобів ураження. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона отримала тривожні сигнали та закликав громадян бути максимально уважними найближчим часом. Про це він повідомив під час пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, яку транслював Офіс президента України.

За словами глави держави, російські атаки залишаються системними, а удари по українських містах відбуваються регулярно.

відео дня

"Кожного дня це має значення. Без перебільшення кожного дня. Росія постійно завдає ударів по Україні. Сьогодні весь день удари. Весь день удари в Україні. На жаль, є загиблі", - сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що останнім часом ворог посилює використання комбінованих атак, які включають значну кількість безпілотників та ракет різних типів. За його словами, українські служби отримують інформацію про можливі нові дії російської армії.

"Раз на тиждень, два масовані удари, сотні дронів, десятки ракет різних типів. Сьогодні є інформація дуже неприємна про чергову підготовку, чергового такого російського масового удару. Є дані розвідки", - заявив Зеленський.

Глава держави також звернув увагу на необхідність дотримання правил безпеки під час повітряних тривог. Він закликав українців не нехтувати сигналами та заздалегідь подбати про захист своїх близьких.

"Одразу після нашої пресконференції, після нашого спілкування я дуже швидко буду з командою повертатись в Україну. Сьогодні дуже прошу наших колег бути особливо обережними, берегти себе, своїх дітей, берегти обов'язково свої сім'ї і користуватись укриттями і зважати на сигнали повітряної тривоги в Україні. Це дуже важливо", - наголосив президент України.

Що може стати ціллю російської атаки - моніторингові канали

Моніторингові канали повідомляють, що серед ймовірних пріоритетних цілей нового масованого російського удару розглядаються Київ та Київська область. Водночас аналітики не виключають, що засоби ураження можуть бути розподілені для атак як по столиці, так і по західних регіонах України з метою ураження максимально можливої кількості об’єктів.

Також під ризиком залишаються населені пункти, які перебувають у зоні досяжності російських балістичних ракет.

За даними моніторингового каналу "єРадар", кількість засобів повітряного нападу цього разу дещо перевищуватиме звичайні показники. Це дає певний часовий проміжок для підготовки до можливих ударів. Не виключається, що основний акцент атаки може бути спрямований на енергетичну інфраструктуру, зокрема на тлі аномальної спеки та підвищеного навантаження на енергосистему України.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про можливість масованого російського удару по регіонах України. Прокудін закликав мешканців Херсонщини реагувати на сигнали повітряної тривоги та переходити до безпечних місць. Монітори вказували на готовність противника використати до семи Ту-95МС, до трьох Ту-160, п'ять МіГ-31К та приблизно 1200 безпілотників різних типів.

Військовий аналітик Олександр Коваленко попередив про накопичення Росією великої кількості ударних дронів. За його словами, йдеться про понад 2 000 дронів в рамках фактор підготовки концентрованого удару.

Політолог Ігор Рейтерович зазначив, що Кремль не має нових інструментів тиску і продовжить використовувати відпрацьовані методи. Він підкреслив, що чергові погрози Лаврова є частиною терористичної стратегії РФ. За його прогнозом, кінець літа або початок осені можуть стати переломними.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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