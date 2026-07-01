РФ накопичила дрони, літаки споряджені: існує загроза обстрілу найближчим часом

Монітори попередили, куди, найімовірніше, буде бити ворог.

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Монітори попередили про пріоритетні цілі атаки / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

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Росіяни спорядили бомбардувальники ракетами

Ворог накопичив дрони та ракети для атаки

Під ударом можуть опинитися об'єкти енергетики України

У ніч на 1 липня окупаційна армія країни-агресорки Росії здійснила передислокацію п'яти бортів Ту-95МС з Далекого Сходу. Про це повідомив моніторинговий канал "ЄРадар".

Один із бортів сів на аеродромі "Енгельс", де його буде споряджено крилатими ракетами. Інші чотири стратегічні бомбардувальники, які вже споряджені ракетами, здійснили посадку на аеродромі "Оленья".

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"Крім того, на даний момент, в повітрі перебувають ще 2 Ту-95МС, які здійснюють передислокацію з Далекого Сходу", - зауважили монітори.

Ці передислокації вказують на те, що щонайменше 8 бортів стратегічної авіації РФ споряджені та готові до застосування під час майбутнього масованого обстрілу України.

Чим РФ може вдарити по Україні

Окрім бортів Ту-95МС ворог готує 2-3 Ту-160 з аеродрому "Українка", 4 споряджені носії ракет "Калібр", однак малоймовірно, що вони будуть використані під час атаки.

Якими літаками РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

За даними моніторів, РФ може застосувати до 10 гіперзвукових крилатих ракет "Циркон" із Криму та Курська, до 30 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400/КН-23, а також дрони.

"Дещо більша, ніж зазвичай кількість ударних та імітаційних БпЛА, оскільки, за останні декілька тижнів, ворогу вдалось накопичити значну кількість БпЛА, у звʼязку з чим і було знижено інтенсивність їх використання по території України.Приблизна кількість 800 одиниць", - йдеться у повідомленні.

Також готові 6 бортів МіГ-31К, які, ймовірно, будуть використані вже після атаки вранці, для ураження окремо визначених цілей. Сумарна кількість крилатих ракет Х-101, які можуть бути застосовані, становить 60 одиниць.

Які пріоритетні цілі ворога

Серед пріоритетних цілей - столиця та Київська область. Але монітори не виключають, що засоби нападу будуть розподілені для удару по столиці та західній частині України, для ураження максимальної кількості обʼєктів.

Крім того, під загрозою населені пункти, які знаходяться в зоні досяжності балістичних ракет.

Монітори наголосили, що кількість засобів повітряного нападу, дещо більша ніж зазвичай. Тому в українців є час на підготовку до атаки, адже не виключено, що ворог битиме по обʼєктах енергетики, на фоні аномальної спеки в Україні та перевантаження енергетики.

Коли може бути масований удар

Попри численні заяви про можливий масований обстріл у ніч на 1 липня, його так і не відбулося. Тому монітори прогнозують атаку протягом наступних 48 годин.

Російські атаки "Шахедами" зміняться

Главред писав, що за словами радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, атаки "Шахедів" на Київ і захід України після вимкнення білоруських ретрансляторів продовжаться.

Але їхній характер суттєво зміниться. Без ретрансляторів росіяни більше не зможуть керувати "Шахедами" в режимі реального часу, тому атаки відбуватимуться лише по GPS-координатах.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 30 червня російські окупаційні війська завдали серії ударів по Запоріжжю, застосувавши керовані авіаційні бомби та безпілотники. Внаслідок атаки є загиблий і поранені.

Раніше, 29 червня, російські окупанти завдали удару по місту Дніпро. В результаті атаки п’ятеро людей загинули, понад 20 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Напередодні повідомлялося, що Росія активізувала атаки на автозаправні станції в прифронтових регіонах України, однак такі удари не призведуть до нестачі палива для населення.

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Про джерело: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

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