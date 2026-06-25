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РФ атакувала месенджери політиків і військових в Україні, Європі та США - СБУ

Руслана Заклінська
25 червня 2026, 12:56
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СБУ фіксує зростання кіберзагроз і закликає дотримуватися цифрової гігієни.
РФ атакувала месенджери політиків і військових в Україні, Європі та США - СБУ
Хакери РФ атакували топпосадовців світу / Колаж: Главред, фото: magnific.com

Коротко:

  • Спецслужби РФ атакували месенджери посадовців в Україні, Європі та США
  • Мета атак - доступ до чутливої інформації та викрадення персональних даних
  • Атаки спрямовані також на особисті акаунти звичайних користувачів

Російські спецслужби системно здійснювали кібератаки, спрямовані на месенджери посадовців в Україні, Європі та США. Росіяни намагалися отримання доступу до чутливої інформації, а також викрасти персональні дані. Про це повідомили в СБУ.

За даними СБУ, кібератаки були спрямовані на посадовців, військових, політиків і громадських активістів. Основною метою таких атак є отримання чутливої інформації військового, політичного та економічного характеру, а також викрадення персональних даних користувачів.

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Як встановили фахівці, російські хакерські угруповання застосовують різні методи зламу. Найпоширенішою схемою є фішинг - розсилка SMS або повідомлень, які маскуються під офіційні сповіщення "служби підтримки" месенджерів або технічних ботів.

Такі повідомлення часто надсилаються у ранкові години, коли користувачі менш уважні. У повідомленнях зловмисники намагаються виманити паролі, коди підтвердження або інші дані доступу до акаунтів.

"Російські спецслужби та пов’язані із ними хакери атакують не лише організації, посадовців чи публічних осіб, а й особисті акаунти українців", - наголосили в СБУ.

У зв’язку з активізацією атак СБУ закликає громадян дотримуватися базових правил цифрової безпеки:

  • регулярно перевіряти активні сесії в месенджерах і завершувати невідомі підключення;
  • увімкнути двофакторну автентифікацію та використовувати складні паролі або PIN-коди;
  • не передавати стороннім особам коди підтвердження, паролі та ключі відновлення;
  • не переходити за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони надійшли від знайомих;
  • не відкривати файли з невідомих чатів;
  • не сканувати QR-коди від невідомих відправників, оскільки це може дозволити підключення стороннього пристрою до акаунта.

Як Україна наближає завершення війни - думка експерта

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що масовані удари Сил оборони України по об’єктах у глибині території Росії посилюють переговорні позиції Києва та наближають завершення війни.

Водночас, за його словами, ці атаки впливають на перебіг подій. Проте поки удари не змінили стратегічного підходу Кремля, оскільки Володимир Путін і далі вірить у можливість перемоги.

"Нічого більшого, ніж зупинитися по лінії зіткнення, росіяни точно не можуть вимагати. Навіть виходячи з того, як розвивається ситуація, Україна може ще додати певні вимоги для переходу до деескалації", - зазначив експерт.

Масштабні кібератаки - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 7 жовтня 2024 року російська державна медіаінфраструктура зазнала масштабної кібератаки. За даними російських медіа, було зламано онлайн-сервіси ВДТРК, що призвело до перебоїв у мовленні низки телеканалів, зокрема "Россия-1", "Россия-24", "Культура" та "Карусель", а також близько 80 регіональних телерадіокомпаній.

Також у грудні 2024 року Росія здійснила хакерську атаку на українські реєстри, однак критичних наслідків для їх функціонування немає, оскільки дані можуть бути відновлені з резервних копій.

Крім цього, кіберфахівці ГУР 25 вересня 2025 року здійснили DDoS-атаку на російську платіжну систему СБП та провайдера "ТрансТелеКом", що призвело до масштабних збоїв у фінансових операціях у РФ. У результаті росіяни тимчасово втратили можливість здійснювати миттєві перекази та онлайн-платежі.

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Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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