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Прихована мета удару по Києву: які сценарії розглядає РФ і чого чекати далі

Марія Николишин
3 липня 2026, 13:03
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Удар Росії по Києву 2 липня став одним із наймасованіших.
Прихована мета удару по Києву: які сценарії розглядає РФ і чого чекати далі
Яка мета російського удару по Києву / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чому РФ змінила підхід до масованих ударів по Україні
  • Чому між ударами з’являються тривалі паузи
  • Що стоїть за масованим ударом РФ по Києву
  • Які сценарії нових масованих атак розглядають експерти

У четвер, 2 липня, країна-агресор Росія нанесла масований удар по Києву. За даними ДСНС, в столиці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Кількість загиблих сягнула вже 30 осіб, також 99 людей травмовані. Експерти говорять, що цей удар був одним із наймасованіших з початку повномасштабного вторгнення.

Главред вирішив розібратися, у чому особливість російського удару та чому Путін вичікував з атакою.

відео дня

На Київ летіла рекордна кількість балістики

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері Ранок.Live розповів, що удар Росії по Києву 2 липня став одним з наймасованіших.

За його словами, під час масованої атаки Росія запустила по Україні різні типи озброєння, зокрема ракети "Іскандер-М" та "Циркон". Також були удари зенітними ракетами С-400, які ворог використовує для атак по наземних цілях.

Він пояснив, що обстріл мав особливий характер, тому що 28 ракет летіло за балістичною траєкторією, тому лише системи "Patriot" здатні їх перехоплювати.

Крім того, Ігнат зауважив, що Росія дедалі частіше застосовує реактивні БпЛА, які можуть розганятися до 500 кілометрів за годину. Тому мобільним вогневим групам і зенітним військам важче його збити.

"Це черговий виклик, на який треба реагувати, боротися, тому що швидкість до 500 кілометрів на годину дозволяє йому уникати протидії наших зенітних дронів та мобільних вогневих груп. Цей дрон потрібно збивати ракетами. Чи то винищувачами, чи то наземним малими ППО, чи навіть великим ППО", - підкреслив начальник управління комунікацій ПС ЗСУ.

Прихована мета удару по Києву: які сценарії розглядає РФ і чого чекати далі
"Іскандер-М" / Інфографіка: Главред

РФ використала не весь арсенал під час удару

Військовий експерт, оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі Фокусу звернув увагу на те, що між вчорашнім і попереднім масованими ударами минуло понад два тижні. За цей час, за його оцінкою, Росія мала можливість накопичити значно більший арсенал безпілотників, ніж той, який фактично застосувала.

"До 2 липня вони могли накопичити понад 2300 дронів лише за рахунок поточного виробництва. Але під час атаки використали менш ніж 500 безпілотників комбінованого типу. Якщо чесно, це небагато. У них ресурсів більше", - сказав він.

На його думку, можливим поясненням є проблеми з пусковими майданчиками в окупованому Криму.

"Росія й надалі запускає дрони з Гвардійського, Чауди та Качі, але вже значно менше, ніж раніше. Якщо ще місяць тому по Одесі майже щодня летіли по 40–60 дронів, то зараз - лише поодинокі цілі. Цілком можливо, що їм просто бракує повноцінних пускових майданчиків, а тих, що залишилися на території Росії, недостатньо для одночасного запуску більшої кількості безпілотників", - наголосив Коваленко.

Хто віддав наказ бити по житлових будинках у Києві

Водночас в Службі безпеки України та Офісі Генерального прокурора заявили, що генерал армії РФ, очільник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов безпосередньо причетний до масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема, до атаки на Київ та область 2 липня.

"За вказівками Герасимова підпорядковані йому збройні угруповання РФ займаються плануванням, підготовкою та здійсненням повітряних нападів на Україну із застосуванням бомбардувальників, кораблів-ракетоносіїв та наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів", - підкреслили в СБУ.

У відомстві додали, що масштабні обстріли Росією цивільних об’єктів України є прямим порушенням статей 51, 52 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки розслідують злочини Герасимова за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, а також віддання наказу про вчинення таких дій).

Прихована мета удару по Києву: які сценарії розглядає РФ і чого чекати далі
Валерій Герасимов / Інфографіка: Главред

Для чого Герасимов наказав атакувати Київ

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в коментарі ТСН.ua висловив думку, що диктатор Володимир Путін обстрілює Київ не лише заради медійності цих ударів. Зокрема, Герасимову потрібен KPI - показник ефективності, про який йому треба звітувати вище.

"Цей KPI для Росії полягає у тому, щоб зменшити атаки з боку України по російських НПЗ, стабілізувати ситуацію настільки, щоб Україна не перерізала логістику. Яким чином? Росія вважає, що треба знайти всі місця виробництва українських дронів, складські приміщення і знищити все в нуль. Я переконаний, що відсотків 70 росіяни ставлять на військові цілі плюс на знищення енергетичної інфраструктури. І приблизно відстотків 15 росіяни ставлять на терор цивільного населення. Як наслідок - страждають житлові комплекси", - переконаний він.

Ступак також припустив, що Росія нафантазувала собі те, що може зруйнувати Київ, а потім відновити. Тому для росіян ці руйнування не мають значення.

  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026
    Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 Фото: ДСНС
Які цілі переслідувала Росія під час обстрілу Києва

Військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко у коментарі 24 Каналу висловив переконання, що росіяни навмисно хочуть перевантажити українську протиповітряну оборону, адже концентрують зусилля на одному-двох містах.

За його словами, насамперед ворог робить ставку на масовості, завдає концентрованого удару. Найважливіша ціль для окупантів - спричинити руйнування, страждання і втрати.

"У Кремлі вже перепробували все: били по об'єктах інфраструктури, по НПЗ, залізниці. Було багато цілей, які вибирала Росія. Зараз вони просто б'ють, щоб спричиняти втрати, страждання, збитки. Це єдина мета – тероризм", - підкреслив військовий.

Він додав, що ще одна важлива ціль - створити видимість для російського населення, що Росія нібито має успіхи, завдає ударів.

"Після ударів по Москві та по багатьох інших об'єктах, Путін планував цей удар. Вони збирали ракети й зараз пропагандисти будуть ще тиждень створювати картинку, начебто все гаразд, Росія продовжує завдавати ударів, має спроможності", - каже Мусієнко.

Чому Путін вичікував з атакою на Київ понад два тижні

Військовий експерт Ігор Романенко у коментарі ТСН.ua заявив, що ворог готував нову атаку 17 днів. Це може свідчити про те, що можливості у Путіна вже обмежені.

Також, не виключено, що російські генерали зосереджені на ліквідації наслідків від українських далекобійних ударів по різних об’єктах по всій території РФ, тому атака відтягнулася.

"Все це - наслідки, через які росіянам тепер потрібно більше часу на підготовку повітряних ударів, бо вони мусять відбивати наші удари - захищатися, а не лише нападати", - пояснює експерт.

Як часто РФ може повторювати масовані атаки

Романенко переконаний, що у росіян є можливості завдавати масованих ракетних ударів по Києву з перервою на підготовку у 7-10 днів.

"Можливості для повітряного терору у Путіна, на жаль, залишаються. Але, як бачимо, він може вичікувати тиждень-два і завдавати їх тоді, коли йому це буде конче потрібно. Балістика - це показовий інструмент, і він у нього поки є. Спроможності є, щоб завдавати ударів раз на 10 днів, або навіть 7 днів. Тому варто реагувати на повітряні тривоги", - попередив він.

Прихована мета удару по Києву: які сценарії розглядає РФ і чого чекати далі
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Чи існує загроза повторного удару з боку РФ найближчим часом

Військовий експерт Олег Жданов наголосив, що Росія має необхідні ресурси для проведення аналогічного удару по Києву.

"Якщо було використано близько 500 "Шахедів", то, думаю, щонайменше стільки ж у них ще є в запасі", - зауважив він.

За його оцінкою, ознак того, що російські запаси ракет істотно вичерпані, також поки що немає.

"З того, що повідомлялося про готовність стратегічної авіації, вони задіяли трохи більше половини бомбардувальників. Тому технічна можливість повторити удар у них є. Чи зроблять вони це - може сказати лише наша розвідка", - підсумував Жданов.

Прихована мета удару по Києву: які сценарії розглядає РФ і чого чекати далі
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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