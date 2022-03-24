Ракети типу Калібр летіли з Чорного моря: росіяни обстріляли центр Харкова

Харків знову бомбили російські окупанти / Фото Reuters

У ніч на 24 березня російські окупанти обстріляли центр Харків ракетами типу Калібр, випущеними з кораблів у Чорному морі. У Харківській області критичною точкою залишається місто Ізюм. Також вранці в четвер російські військові обстріляли місто Золочів, а 23 березня – місто Балаклія.

Про це повідомив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синьогубов в ефірі каналу Рада.

"У нас центр Харкова вчора вночі піддавався обстрілу із застосуванням ракет типу Калібр, випущених з кораблів Чорноморського флоту РФ. Тобто і звідти до нас вже прилітає", - сказав він.

За словами Синьогубова, ситуація у Харкові "стабільна".

"Однак у нас сьогодні було 44 обстріли з артилерії, танків, мінометів тощо і 140 разів нас обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Тобто це ми називаємо вже ситуацією стабільною", - додав глава ОВА.

Як уточнив спікер ДСНС Харківщини Євген Василенко, ракета типу Калібр, випущена вчора Росією по Харкову, впала в районі метро Університет. Значних руйнувань внаслідок удару немає.

Синьогубов зазначив, що влада стежить за ситуацією в області й намагається довезти гуманітарну допомогу. Але зробити це складно, оскільки ворог не дає зелених коридорів для доставки.

Поліція в Харкові працює постійно - правоохоронці стежать за порядком і протидіють мародерству. Збройні сили, за словами глави ОВА, тримають оборону, і "немає сумнівів, що ворог не зможе зайти до Харкова".

Також у місті поступово налагоджують розв‘язання інших проблем - розбирають завали, вивозять сміття, відновлюють роботу банківської системи, зокрема, видачу готівки.

Тим часом росіяни продовжують терор проти представників органів місцевого самоврядування. Зокрема, викрадений два дні тому Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко, досі перебуває в полоні ворога.

Як повідомляв Главред, в ніч на 24 березня російські окупанти завдали ракетного удару і бомбили забороненими фосфорними бомбами Луганщину. Загинули не менше чотирьох осіб, з них двоє — діти. За добу в регіоні пошкоджено або повністю зруйновано 31 об'єкт, зокрема 23 будинки.

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