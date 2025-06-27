Ключ до миру: Зеленський озвучив несподівану пропозицію яка зможе зупинити війну

Зеленський закликав ЄС обмежити доходи Росії від нафти, щоб зменшити її здатність фінансувати війну.

https://glavred.net/ukraine/klyuch-k-miru-zelenskiy-ozvuchil-neozhidannoe-predlozhenie-kotoroe-smozhet-ostanovit-voynu-10676741.html Посилання скопійоване

Президент України наполіг на введенні нового пакета санкцій / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, kremlin.ru

Коротко:

Зеленський звернувся до Євроради із відеозверненням

Президент закликав знизити ціну на нафту до $30 за барель

Україна вимагає нового пакета санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав встановити жорсткішу цінову межу на російську нафту — $30 за барель. Він підкреслив, що посилення санкцій залишається одним із найдієвіших способів обмеження російської агресії під час відеозвернення до учасників саміту Європейської Ради.

За словами глави держави, необхідно ухвалити "справді потужний 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії". Основна увага, на його думку, має бути зосереджена на нафтовій торгівлі, "тіньовому" танкерному флоті, банках, фінансових інструментах і постачанні комплектуючих для озброєння:

відео дня

"Ключовими цілями мають стати російська торгівля нафтою, її тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові інструменти, а також ланцюги постачання, які забезпечують обладнання чи деталі для виробництва зброї", — заявив Зеленський.

Він також звернув увагу на те, що деякі європейські компанії продовжують постачати до Росії компоненти, які використовуються у виробництві зброї. Зеленський повідомив, що ці матеріали вже ідентифікували і планують передати відповідним командам для подальшої реакції, закликавши звернути на це пильну увагу.

Окремо він наголосив на необхідності розширити санкції не лише проти російських танкерів, а й проти їхніх капітанів і нафтотерміналів, адже військові амбіції Росії зростають, коли її доходи від нафти залишаються високими.

Президент нагадав, що українська сторона діє в межах європейських правил, але не завжди отримує таке ж ставлення у відповідь:

"Або всі дотримуємося однакових правил ЄС, або ж переваг для всіх стане менше".

На завершення він підкреслив, що зменшення нафтових доходів Росії є ключовою умовою для досягнення миру. За його словами, хоча стеля в 45 доларів за барель може допомогти наблизити мир, для справжнього і тривалого припинення агресії необхідно встановити ціну на рівні 30 доларів, щоб заблокувати фінансування війни Росією.

Війна в Україні – останні новини

Нагадаємо, раніше експерт Загородній зазначав, що РФ зупинить війну лише у 2 випадках. Лише один із цих сценаріїв має найбільшу силу, щоб РФ змінила свої дії щодо України.

Як раніше повідомлялося, Росія визначили нові цілі для ударів по Україні – 5 міст в небезпеці. Політолог попередив, що обстріли з боку РФ будуть продовжуватися.

Також раніше Главред повідомляв, що Росія вдарила по полігону з бійцями ЗСУ – з’явилися перші деталі. За останніми даними, внаслідок удару Росії по тренувальному полігону ЗСУ поранення дістав один військовослужбовець.

Читайте також:

Що таке Рада Європейського Союзу? Рада Європейського Союзу - третя з семи інституцій Європейського Союзу. Рада складається з 27 національних міністрів певних галузей та одного відповідального за цю галузь єврокомісара, який не має права голосувати. Наприклад, якщо обговорюється сільськогосподарська політика, то на засіданні присутні 27 міністрів країн Європейського Союзу і єврокомісар, відповідальний за сільськогосподарську політику. Загалом існує 10 конфігурацій Ради, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред