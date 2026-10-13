РФ може здійснити ракетний удар протягом 48 годин: монітори назвали цілі

Ворог підготував до 32 балістичних ракет для можливої атаки.

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РФ підготувала 32 балістичні ракети для удару / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН, Міноборони РФ

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Росія може вдарити балістикою протягом 48 годин

До атаки підготували 32 ракети

Цілі - мости, енергетика та водопостачання

Росія може завдати масованого балістичного удару протягом протягом найближчих 48 годин. Ворог підвіз ракети до місць можливого розгортання пускових установок. Про це повідомили моніторингові канали.

Монітори зафіксували ознаки підготовки російських окупантів до атаки по Україні. Наразі до удару по Києву можуть бути готові 32 балістичні ракети.

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Серед можливих цілей - мости, об’єкти енергетичної інфраструктури та системи водопостачання.

Моніторинговий канал "Моніторинг UA" також закликав жителів Києва та Київської області бути особливо уважними до загрози балістичних ударів протягом найближчих трьох діб.

Звідки і чим РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Які міста Росія може атакувати найчастіше - думка військового

Росія може поширити тактику регулярних ударів реактивними безпілотниками на інші українські міста, однак через обмежені виробничі можливості їй буде складно тривалий час масовано атакувати кілька напрямків одночасно, розповів командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" розповів в інтерв’ю Главреду.

За словами військового, крім Києва та Київської області, російські війська застосовують реактивні дрони для ударів по Харкову, Одесі, Херсону, Сумах, Слов’янську та Краматорську.

"Виготовили - зібрали - завдали удару", - описав "Лука" цикл виробництва та застосування російських безпілотників.

Він зазначив, що виробництво дронів працює на межі можливостей, а дати на уламках свідчать про те, що безпілотники виготовляють незадовго до запуску.

На думку військового, Росія може зосереджувати основні ресурси на атаках одного міста, проте підтримувати інтенсивні удари по великому населеному пункту їй вдасться лише день-два. Масштабні комбіновані атаки, за його оцінкою, зазвичай відбуваються приблизно один-два рази на тиждень.

Російські атаки по Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" заявив, що Росія може зосереджувати хвилі атак на окремих містах України. За його оцінкою, противник не має значного запасу ударних безпілотників і масштабні комбіновані атаки відбуваються приблизно один-два рази на тиждень.

Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявив, що удари по енергетиці триватимуть до зими. Водночас Київ відповідає на атаки по власній інфраструктурі ураженням російських цифрових об'єктів.

Представник ПС Юрій Ігнат повідомив, що іноді через затримку передачі даних вибухи в Україні лунають швидше за оголошення тривоги. Він підкреслив, що затримка передачі даних може бути однією з причин невчасного оголошення тривоги. Як приклад, ввечері 12 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, і тривогу у столиці оголосили вже після вибухів.

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Про персону: комбат "Лука" Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО. Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил. Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

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