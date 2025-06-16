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РФ планувала окупацію Маріуполя задовго до 2022 року: з’явились докази

Марія Николишин
16 червня 2025, 12:21
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Андрющенко опублікував перший публічний доказ підготовки РФ до окупації Маріуполя.
РФ планувала окупацію Маріуполя задовго до 2022 року: з’явились докази
Плани РФ з окупації Маріуполя / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Головне із заяви Андрющенка:

  • РФ мала план окупації Маріуполя ще задовго до повномасштабного вторгнення
  • Зокрема, у 2019 році на державному сайті РФ було оприлюднено проєкти модернізації Маріуполя

Країна-агресор Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але плани окупації Маріуполя окупанти виношували ще задовго до цього часу. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Зокрема, він знайшов підтвердження планів щодо окупації міста на сайті однієї з російських державних інституцій.

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"Черговий доказ, що Росія планувала окупацію Маріуполя (не виключно, зокрема) задовго до 24.02.2022 року", - написав Андрющенко.

За його словами, на сайті державного російського Єдиного інституту планування простору, що займається проєктуванням усіх будівельних робіт на вже окупованих територіях, у 2019 році було оприлюднено проєкти модернізації Маріуполя.

"Ще раз. 2019 рік. Росіяни не просто планували, але й відкрито примудрились оприлюднити будівельно-проектну документацію з перебудови Маріуполя", - зауважив він.

Керівник Центру вивчення окупації також додав, що це, ймовірно, перший публічний доказ підготовки до повного знищення Маріуполя до повномасштабного вторгнення.

РФ планувала окупацію Маріуполя задовго до 2022 року: з’явились докази
Плани РФ з окупації Маріуполя / фото: Петро Андрющенко
РФ планувала окупацію Маріуполя задовго до 2022 року: з’явились докази
Плани РФ з окупації Маріуполя / фото: Петро Андрющенко

Війна - осанні новини України

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп бачить, що Росія не зовсім чесна щодо війни, вона бреше американському лідеру. За його словами, важелі для припинення війни перебувають у руках Трампа.

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко сказав, що війна в Україні може тривати щонайменше доти, доки диктатор Володимир Путін перебуває при владі.

Крім того, Зеленський повідомляв, що нинішня фаза війни перетворилася на боротьбу за фінансові ресурси як для України, так і для Росії.

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Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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