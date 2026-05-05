РФ не може зробити запас дронів і запускає їх фактично 'з конвеєра': яка причина

Росія змушена запускати "Шахеди" одразу після виробництва, не маючи можливості накопичити запас.

https://glavred.net/war/rf-ne-mozhet-sozdat-zapas-dronov-i-zapuskaet-ih-s-konveyera-v-chem-prichina-10762148.html Посилання скопійоване

РФ не може зробити запас дронів: експерт розкрив, як діють санкції / Колаж: Главред, фото: mil.in.ua, росЗМІ

Коротко:

У російській зброї досі знаходять західні компоненти

Наразі РФ не може накопичувати "Шахеди" і випускає їх фактично "з конвеєра"

Санкції обмежують виробництво, але ефект поки слабкий

У російській зброї й надалі фіксують нові західні компоненти, попри дію санкцій. Про це в інтерв’ю Главреду розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Водночас він наголосив, що Росія використовує "Шахеди" фактично одразу після виробництва, без можливості створювати запаси, що свідчить про обмеженість їхніх ресурсів.

відео дня

"Водночас ми бачимо, що Росія використовує "Шахеди" фактично "з конвеєра". Тобто вони випустили їх на фабриці - і відразу використовують. Вони не можуть зробити запас. Це непогано", - йдеться в повідомленні.

За його словами, перехоплені документи та аналіз складових бази озброєння демонструють результативність санкційної політики: окремі західні деталі стають недоступними, і російська сторона змушена шукати заміну. Це, як зазначив Власюк, позитивний сигнал, адже обмежує загальну кількість виробленої зброї.

Він підкреслив, що росіяни прагнули б випускати значно більше "Шахедів", "Герберів", "Молній" та крилатих ракет, однак не мають стабільного доступу до потрібних компонентів у необхідних обсягах.

Таким чином, санкційна політика вже дає стримані результати, проте, за словами Власюка, нині вони залишаються недостатніми.

Дивіться відео інтервʼю Владислава Власюка Главреду:

Санкції проти РФ - останні новини

Главред раніше писав, що російська влада разом із представниками США, ймовірно, шукають можливі варіанти пом’якшення санкцій проти РФ. Як аргумент для такого сценарію може розглядатися нібито готовність Росії погодитися на перемир’я з Україною.

Крім того, США можуть скасувати санкції щодо збільшення російської нафти. Таку можливість розглядають на тлі зростання світових цін на нафту. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Fox Business.

Нагадаємо, економіст, політик, ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов прокоментував питання про те, наскільки країна-агресор РФ може зміцнитися за рахунок послаблення санкцій з боку США.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Скасування санкцій проти Росії - оцінка експерта

Військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що президент США Дональд Трамп навряд чи зацікавлений у посиленні конфронтації з Москвою. Як аргумент він наводить ситуацію із законопроектом про введення 500% мит для країн, що купують російську нафту: документ уже кілька місяців залишається без просування в Сенаті, що, на його думку, відображає відсутність прагнення до жорсткого тиску.

Читайте також:

Про персону: Владислав Власюк Владислав Власюк — український адвокат, уповноважений президента України з питань санкційної політики. Народився 25 лютого 1989 року у Вінниці. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де 2012 року отримав ступінь магістра права. У 2014 році отримав ступінь магістра в Лондонському університеті королеви Марії, спеціалізуючись на міжнародному інвестиційному арбітражі, корпоративних фінансах, міжнародних енергетичних угодах та міжнародному енергетичному арбітражі. У 2012 році він отримав адвокатську ліцензію та став співзасновником юридичної фірми "еПраво", де був керуючим партнером. У 2014 році увійшов до складу громадської ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості, представляючи Асоціацію юристів України та обіймаючи посаду голови юридичної комісії. У жовтні та листопаді того ж року Власюк пройшов стажування в юридичній фірмі Clifford Chance LLP у Лондоні, спеціалізуючись на міжнародному корпоративному праві. З 2015 по 2016 рік Власюк працював у Національній поліції, спочатку як інструктор з кримінального права для співробітників патрульної поліції, а потім як заступник начальника департаменту патрульної поліції. Наприкінці 2015 року він недовго обіймав посаду начальника штабу голови Національної поліції, а потім очолив відділ адміністративної практики департаменту патрульної поліції. Є співзасновником низки неурядових організацій, зокрема бюро LEAD, Офісу професійної підтримки відновлення, організації "Юристи за екологію", адвокатської ініціативи StopBullying та Асоціації з розвитку штучного інтелекту. У 2017 році він став директором управління з прав людини та доступу до правосуддя Міністерства юстиції, курируючи ініціативи з правової освіти та антирейдерської діяльності. У цей час він очолював антирейдерську комісію міністерства, відповідальну за розгляд скарг, пов’язаних із державною реєстрацією. Обіймав цю посаду до 2019 року. У березні 2022 року Владислав Власюк приєднався до Офісу Президента України як радник глави установи, де почав керувати низкою проєктів. Крім того, він обійняв посаду першого заступника керівника Task Force UA – міжвідомчої групи, що займається виявленням та арештом активів осіб, причетних до агресії Росії проти України. З серпня 2024 року обіймає посаду радника президента Володимира Зеленського та уповноваженого з питань санкційної політики, займаючись розробкою та реалізацією санкційної стратегії України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред