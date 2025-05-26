РФ перекидає 50 000 військових на кордон: чи буде наступ на місто-мільйонник

Мова йде про посилення позицій у прикордонні та спроби проведення штурмових дій.

https://glavred.net/war/rf-perebrasyvaet-50-000-voennyh-na-granicu-budet-li-nastuplenie-na-gorod-millionnik-10667936.html Посилання скопійоване

Росія наближає війська до прикордоння / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот з відео

Ключові висновки:

Інформація про перекидання 50 000 російських військових на Харківський напрямок є правдивою

Відбувається зосередження резервів у Бєлгородській області, але їх недостатньо для наступу на Харків

Інформація про те, що Росія зосередила близько 50 тисяч військових у напрямку Харкова, дійсна. Проте, за словами очільника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, мова наразі не йде про наступ безпосередньо на місто Харків.

Експерт підтвердив, що спостерігається активність зі сторони РФ, зокрема нарощення військової присутності в Бєлгородській області. Однак, як зазначає Коваленко, це не свідчить про початок масштабного наступу.

відео дня

"Про наступ на Харків - перебільшено. Недостатньо ні сил, ні засобів. Мова про прикордоння", – підкреслив Коваленко в коментарі LIGA.net.

Таку заяву було зроблено на тлі публікації The Military Watch Magazine від 25 травня, де повідомлялося про перекидання російських військових з Курського напрямку, включаючи десантників, з метою підготовки нової фази бойових дій.

Начальник штабу 13-ї оперативної бригади ЗСУ Андрій Помагайбус також зазначив, що Росія прагне підтягнути війська ближче до лінії фронту.

"Противник намагається підтягнути особовий склад ближче до лінії бойового дотику та провести хоч якісь штурмові дії", – прокоментував військовий.

Журнал The Military Watch Magazine додатково припустив, що передислокація може бути пов’язана з потенційним прибуттям північнокорейських військових у Курську область, що створює додатковий простір для маневрів РФ на іншому напрямку.

РФ хоче розширити наступ - що відомо

Як повідомляв Главред з посиланням на The Military Watch, десятки тисяч "елітних" штурмовиків РФ готують атаку на місто-мільйонник. Противник намагається стягнути сили ближче до лінії фронту і, ймовірно, готується до нових штурмів.

Також і в ДПСУ сказали, де наступають окупанти. На Сумщині було зафіксовано розширення напрямків, за якими намагаються наступати російські загарбники.

Експерт Марат Гельман переконаний, що Україні потрібно до вересня утримати оборону та зірвати літній наступ. Він назвав несподіваний сценарій рішення Путіна.

Більше новин про війну в Україні:

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред