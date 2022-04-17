РФ завдала ракетного удару по Київщині: у Броварах перебої з електроенергією та водою

В результаті обстрілу були попадання в ряд інфраструктурних об'єктів.
У неділю вранці, 17 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Броварам Київської області.
В результаті обстрілу в місті були пошкоджені об'єкти інфраструктури, повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.
"Сьогодні з самого ранку були попадання в ряд інфраструктурних об'єктів в нашій громаді. Прошу всіх зберігати спокій. Можливі перебої з електроенергією та водопостачанням, каналізацією", - сказав він.
За словами мера, міські служби роблять все необхідне для того, що відновити всі життєво важливі для міста об'єкти найближчим часом.
Сапожко також закликав громадян зберігати спокій і не забувати про те, що в країні триває війна. "Не потрібно бігти з телефоном і знімати відосики, звертатися до людей, знімати себе на тлі певних речей", - додав Сапожко.
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Нагадаємо, раніше від ракетних ударів постраждав ряд населених пунктів, є жертва і поранений. Зокрема, російські окупанти вдарили по Києву, Львову, Полтаві, Олександрії.
Також вночі 16 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровській області. В результаті була зруйнована птахофабрика. Вона не працювала, тому постраждалих немає.
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