РФ почала бити по Україні експериментальною ракетою "Іскандер-М1": у чому небезпека

Ангеліна Підвисоцька
22 січня 2026, 19:23
Дальність польоту крилатої ракети "Іскандер-М1" складає 1500 км.
РФ відновила удари вдосконаленою ракетою Іскандер-М1 / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • РФ відновила удари експериментальною крилатою ракетою "Іскандер-М1"
  • Дальність ракети складає 1500 км

РФ відновила удари по Україні експериментальною крилатою ракетою "Іскандер-М1". Ця ракета здатна вражати цілі на відстані 1500 км. Про це повідомляє моніторинговий канал.

Такі ракети вперше були застосовані по Україні у 2022 році. Кілька пусків були невдалими, після чого окупанти припинили використання цих установок.

Що відомо про експериментальний комплекс "Іскандер-М1"

Експериментальний комплекс "Іскандер-М1" має чотири пускові контейнери. Вони встановлені на самохідну установку. Крилата ракета 9М729 має підвищену дальність польоту - 1500 км.

Монітори зазначають, що довкола України зосереджено 24 самохідні пускові установки із загальним залпом 96 крилатих ракет підвищеної дальності.

"Фактично, борти стратегічної авіації тепер можна не задіювати, оскільки, за умови пуску саме цих крилатих ракет, загроза буде актуальною для всієї України, включно з Львовом та Ужгородом, так як відстань від умовного Курська до Львова по прямій складає лише 870 км", - наголосили монітори.

У Києві встановлять міні-котельні - думка експерта

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко розповів, що пересувні міні-котельні спочатку призначалися для об'єктів соціального та гуманітарного призначення - лікарень, шкіл, дитячих садків. Однак підключення навіть таких будівель вимагає складних технічних робіт.

Він пояснив, що потрібно зробити вихід з будівлі, встановити трубу і заглушку, підготувати об'єкт за проектом з дотриманням всіх технічних вимог, зокрема щодо висоти підключення. За словами Сергієнка, після підготовки котельня може підключитися до системи опалення приблизно за 15 хвилин. Але для житлових будинків підключення пересувних міні-котелень можливе тільки за умови виконання всіх технічних процедур заздалегідь.

"Якщо в будівлі немає підготовленого виходу, немає технічних умов, то його фізично неможливо підключити, як би цього не хотіли", - підкреслив експерт.

Ситуація зі світлом і теплом у Києві - новини по темі

Нагадаємо, енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері збережеться до стабілізації енергозабезпечення. Він припустив, що скасувати його можна тільки після закінчення опалювального періоду.

Також у Києві комунальні служби усувають наслідки російських атак, ситуація покращиться після зміни погоди. ДТЕК ліквідує аварії на пошкоджених лініях, але тепло- і холодне водопостачання залишаються проблемними. Без тепла зараз 4 000 багатоповерхівок з 5 635, у понад 1 600 будинках тепло вже подали.

Як повідомляв Главред, через перевтому в столиці померли два слюсарі аварійних бригад, багато робітників мають обмороження і психологічне виснаження. Бригад не вистачає, тому люди працюють по 2-3 доби без перерви.

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

війна в Україні Искандер вторгнення Росії ракетний удар Ракетна атака на Україну
