У Харкові від удару РФ склався підʼїзд п'ятиповерхівки: людей шукають під завалами

Росіяни завдали серії ударів по Холодногірському району Харкова.

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Насліди удару по Харкову / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

У Холодногірському районі Харкова в п’ятиповерхівці обвалився під’їзд

Пошкоджено понад шість приватних будинків, виникли пожежі

Шість людей постраждали та були госпіталізовані

Російські війська завдали серії ударів по Харкову. Внаслідок атаки у п’ятиповерховому житловому будинку обвалився під’їзд. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, окупанти застосували "Бандеролі". Унаслідок атак пошкоджено приватні будинки та п’ятиповерховий житловий будинок у Холодногірському районі Харкова. Під завалами можуть перебувати люди.

відео дня

Ракета "Бандероль" / Інфографіка: Главред

Як повідомив Терехов, унаслідок одного з ударів по приватному сектору виникла пожежа, пошкоджено понад шість приватних будинків. Дві жінки віком 66 і 79 років зазнали гострої реакції на стрес, медики надали їм необхідну допомогу.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, один із російських ударів припав на п’ятиповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування споруди та спалахнула пожежа.

"Дуже серйозні руйнування - склався цілий підʼїзд", - підтвердив Терехов.

На місці працюють підрозділи ДСНС і бригади екстреної медичної допомоги.

"Пʼятеро людей постраждали внаслідок ворожого "прильоту" по Холодногірському району. Медики надають всю необхідну допомогу", - уточнив Синєгубов.

Близько 22:50 війська країни-агресора Росії завдали ще двох ударів по місту. Один удар прийшовся по Холодногірському району, а інший - по Шевченківському району Харкова, на місці щильної житлової забудови.

"Пʼятеро людей отримали поранення і були госпіталізовані внаслідок ворожого влучання в житловий будинок в Холодногірському районі", - розповів Синєгубов о 23:08.

Оновлено 23:20: До 6 людей зросла кількість постраждалих у Холодногірському районі. Серед поранених - 19-річний хлопець у важкому стані, він зазнав сильних опіків. Усім постраждалим допомагають лікарі.

Які міста і як часто може атакувати Росія - думка військового

Росія може поширити тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на інші українські міста, однак підтримувати високий темп масованих ударів одночасно на кількох напрямках їй буде складно, вважає командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".

За словами військового, крім Києва та Київської області, російські війська застосовують реактивні дрони для атак на Харків, Одесу, Херсон, Суми, Слов’янськ і Краматорськ. Ворог накопичує ударні безпілотники, проте обмежені виробничі можливості не дозволяють йому щодня проводити масштабні комбіновані обстріли.

"На уламках безпілотників можна побачити, що дата виробництва - минулий або поточний місяць. Це свідчить про те, що значного запасу немає, виробництво працює на межі можливостей: виготовили - зібрали - завдали удару", - наголосив "Лука" в інтерв'ю Главреду.

Військовий вважає, що Росія може зосереджувати основні ресурси на атаках одного міста, але не здатна тривалий час масовано обстрілювати кілька населених пунктів одночасно. За його оцінкою, інтенсивний терор великого міста може тривати лише день-два, тоді як масштабні комбіновані удари зазвичай відбуваються приблизно один-два рази на тиждень.

Російські удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 11 жовтня мер Ігор Терехов повідомив про серію ударів по Харкову. За його словами, два приватні будинки зруйновані вщент і ще близько п'ятнадцяти осель зазнали пошкоджень. Унаслідок удару загинула 35-річна жінка.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив 12 жовтня про влучання безпілотника в 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. Він зауважив, що удар припав на 12-16 поверхи, й внаслідок влучання одна жінка загинула.

Згодом Кличко повідомив про нові вибухи в столиці внаслідок атаки з боку Росії. Влучання сталося в об’єкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі.

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Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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