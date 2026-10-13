У Зеленського вперше відреагували на новий мирний план США - що відомо

У Зеленського відреагували на публікацію WP про новий мирний план США та Європи.

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Мирний план США - чому в Зеленського назвали публікацію піаром / Колаж: Главред, фото: УНІАН, x.com/SergiyKyslytsya

Ключові тези:

Литвин назвав публікацію WP піаром американської сторони

У Києві заперечили, що план узгодили США та Європа

Пропозиції передбачають припинення вогню вздовж фронту

Публікація The Washington Post про новий мирний план США та Європи для завершення війни в Україні викликала гостру реакцію в Офісі президента України. У Києві поставили під сумнів, що оприлюднені пропозиції відображають спільну позицію Вашингтона та європейських країн, і назвали матеріал піаром американської сторони. Про це повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам, передає 24 Канал.

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Литвин наголосив, що оприлюднений матеріал не дає підстав говорити про погоджену позицію Вашингтона та європейських столиць. Він також звернув увагу на склад учасників переговорів, за підсумками яких з'явилася ця інформація.

"Це не "США та європейські країни". Це переказ погляду частини американської команди на зустрічі у Флориді, де були американці, українці, європейці. Непоганий піар американської сторони", - зазначив Литвин.

Що передбачає оприлюднений мирний план

За інформацією The Washington Post, США та європейські країни працюють над пропозиціями щодо завершення війни Росії проти України. Видання посилається на американського посадовця, обізнаного з перебігом переговорів. Серед описаних напрямів - припинення бойових дій, відновлення української економіки та майбутні домовленості щодо безпеки.

Один із компонентів стосується фінансової підтримки України після війни. За даними видання, до відповідного механізму можуть залучити Світовий банк та інвестиційну компанію BlackRock. Кошти планують спрямувати на відбудову зруйнованих територій, підтримку родин загиблих і поранених військових та відновлення економіки.

Інший напрям передбачає гарантії безпеки для України, які за своїм принципом могли б бути подібними до статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону. Окремо розглядається можливість переговорів Росії з європейськими країнами щодо домовленостей, які враховували б безпекові вимоги Москви. Конкретний зміст таких угод наразі не визначений.

Окремий блок пропозицій, за інформацією WP, стосується енергетичних відносин між Україною, Росією та Європою. Зокрема, розглядається варіант відновлення постачання російської нафти й газу до європейських країн трубопроводом із розподілом прибутків між Києвом і Москвою.

Також учасникам переговорів належить визначити можливий порядок і строки скасування економічних санкцій проти Росії. Однак оприлюднена інформація не містить остаточних домовленостей щодо цих питань.

Ще один із ключових пунктів стосується припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту. За описом американського посадовця, її називають "лінією контролю". Такий сценарій передбачав би зупинення бойових дій на позиціях, які сторони займали на момент домовленості.

У разі реалізації цього підходу Росія зберегла б контроль над захопленими територіями, зокрема в Донецькій області, де тривають інтенсивні бої. Водночас визначення конкретної лінії припинення вогню залишається проблемним через постійні зміни ситуації на фронті.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Коли і як може закінчитись війна - коментар військового

Навесні 2027 року може прояснитися, коли та на яких умовах завершиться війна Росії проти України. На розвиток подій, за оцінкою українського військового, вплинуть втрати російської армії, можливі конфлікти всередині російської еліти та далекобійні удари Сил оборони України. Про це повідомив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв’ю Главреду.

Серед чинників, які здатні змінити ситуацію на фронті, "Лука" назвав втрати російської армії та проблеми з реалізацією наступальних планів. Він переконаний, що затяжна війна створює для Москви дедалі більше труднощів.

"Однак його плани приречені на крах, бо справи йдуть погано. Ворог не тільки наступає, а й зазнає втрат", - зазначив командир.

Як приклад військовий навів ситуацію на Лиманському напрямку. За його словами, російська сторона протягом чотирьох місяців не знала про підготовку українського контрнаступу.

Окрему загрозу для Кремля офіцер вбачає у можливому невдоволенні серед представників російської еліти. Тривала війна може посилювати суперечності між владою та людьми, чиї фінансові інтереси залежать від стабільності системи.

"Після зими відкриється вікно можливостей, і ми побачимо, на чию користь все складеться. Якщо ми їх притиснемо, і росіяни захочуть переговорів, навряд чи доведеться про щось з ними домовлятися", - підкреслив командир.

Війна Росії проти України - що відомо про хід мирних переговорів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що справжній прорив у мирному процесі можливий лише після особистої зустрічі глав держав, запропонувавши новий формат переговорів за участі Дональда Трампа або за посередництва президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Очільник МЗС також зазначив, що команда США вже вісім разів відвідувала Москву, проте Україна непохитно дотримується принципу "нічого про Україну без України".

Перед цим переговори представників США, країн E3, Єврокомісії, України та НАТО у Маямі завершилися передчасно, через що другий день зустрічі так і не відбувся. Зазначено, що саміт проходив у закритому клубі Shell Bay Club і був присвячений питанням деескалації, підготовки до зимового періоду, забезпечення енергетичної стабільності, відновлення експорту зернових та надання гарантій безпеки для України та Європи.

За словами президента України Володимира Зеленського, який анонсував дводенні переговори у США з представниками американської адміністрації та спецпосланцями, до складу української делегації увійшли Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Рустем Умєров. Офіційно повідомлялося, що до консультацій також має приєднатися європейська команда, після чого українська делегація одразу повернеться до Києва.

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Про джерело: The Washington Post The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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