РФ масово перекидає техніку, готуються посилені штурми на одному з напрямків

Росіяни перекидають через Маріуполь бронетехніку, танки та живу силу.

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РФ готується до нового наступу / Колаж: Главред, фото: Петро Андрющенко

Що відомо:

РФ перекидає техніку через Маріуполь на інші напрямки

Ворог готується до посилених штурмів

Російські окупанти перекидають техніку через Маріуполь. Було зафіксовано пересування бронетехніки, танків, вантажівок та живої сили. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Він назвав напрямки, куди ворог шле підкріпленням:

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"По напряму Ростов-Новоазовськ-Маріуполь-Пологівський / Бердянський напрям. Близько 7 платформ з бронетехнікою, включаючи танки. Понад 40 вантажівок з живою силою та БК. По напряму Крим/Хкерсон - Маріуполь - Новоазовськ- Таганрог / Ростов - Суми (?) колона понад 20 вантажівок з живою силою, близько 5 тягачів з бронетехникою класу БМП/БМД", - зазначив Андрющенко.

Він наголосив на тому, що найближчими днями можуть бути посилені спроби штурму у районі Гуляйполя та Оріхова.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що ЗСУ не тільки ефективно стримують окупантів, а й, за можливості, переходять у наступ. Українські захисники ведуть маневрену оборону.

Аналітики DeepState повідомили, що українські захисники мають успіхи на фронті. Зокрема, бійці звільнили селище Андріївка Сумської області. Населений пункт перебуває під контролем наших військових.

Водночас, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що в Курській області Росії українські сили стримують вороже угруповання чисельністю 10 тисяч військових і контролюють територію близько 90 квадратних кілометрів.

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Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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