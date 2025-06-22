ЗСУ пішли в контрнаступ на важливому напрямку: вдалося звільнити території

Сили оборони України звільнили селище Андріївка, що в Сумській області.

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ЗСУ мають успіхи на одному з напрямків / Колаж: Главред, фото: 53-а окрема механізована бригада, deepstate

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Українські захисники проводять контрнаступальні дії в Сумській області

ЗСУ звільнили Андріївку

Українські захисники мають успіхи на фронті. Зокрема, бійці звільнили селище Андріївка Сумської області. Населений пункт перебуває під контролем наших військових. Про це повідомляє DeepState.

Тепер на мапі населений пункт позначили синім кольором замість червоного.

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Аналітики зазначають, що ЗСУ вдалося стабілізувати свій лівий фланг. У повідомленні йдеться, що 225 ОШП після тривалих боїв та заходів із зачистки російських військ у селі, зумів взяти під контроль село.

"Цими діями вдалося, по-перше, відволікти сили з інших сіл, адже ворог вгризся в Андріївку. По-друге, зупинити подальше просування до важливих населених пунктів Хотінь та Писарівка", - підкреслили аналітики.

ЗСУ звільнили Андріївку / Фото: deepstate

Водночас у противника також є успіхи у Сумській області.

"Ворог просунувся біля Привільного та у Шевченку", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про місто Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, військовий ЗСУ Кирило Сазонов розповідав, що у Сумській області армія країни-агресора Росії зазнає великих втрат. Наразі стрімкого просування загарбників не фіксують. Бої точаться за Юнаківку, але росіянам не вдається взяти село.

Крім того, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко говорив, що на кордоні протяжністю близько 550 км ворог наразі здійснює піхотні атаки лише на обмеженій ділянці в районах Хотінської та Юнаківської громад, де продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп.

Нещодавно Главред з посиланням на головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського писав, що в Курській області українські сили стримують вороже угрупування чисельністю 10 тисяч військових і контролюють територію близько 90 квадратних кілометрів.

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