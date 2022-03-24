РФ готує вирішальний наступ: у США назвали ключову умову перемоги України

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Перемога України в війні проти РФ матиме високу ціну, заявив капітан першого рангу у відставці ВМС США Гаррі Табах.

"Сьогодні всі військові заводи в Росії працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень, а в Україні немає. І Україні дають недостатньо зброї, щоб вона могла себе захистити", - підкреслив він в інтерв'ю Obozrervatel.

Американський військовий впевнений в тому, що російська армія вже зазнала великих втрат і тепер займається перегрупуванням. Планує призов, стягуються війська з усіх куточків Росії і йде підготовка до вирішального наступу на Україну.

"Вони обкопуються навколо своїх авіабаз, готуються до оборонної війни, оскільки Україна, напевно, буде організовувати контрнаступ", - попередив він.

Разом з тим американський офіцер не вірить у виснаження резервів РФ. Він нагадав про безперервні бомбардування українських міст, а також про те, що в РФ військові заводи переведені в цілодобовий режим.

"Україна вийде з цієї війни переможницею. Але питання, якою ціною. Сьогодні йде Третя світова війна між Росією і всім світом. Просто за весь світ поки що воює тільки Україна", - додав Табах.

Втрати РФ в Україні: що відомо

Нагадаємо, раніше в Росії визнали, що втрати армії РФ на війні з Україною становлять близько десяти тисяч осіб.

На сайті російського видання Комсомольська правда цілу добу була опублікована інформація, що вторгнення Росії в Україну коштувало життя як мінімум 9861 російському солдату, ще 16153-отримали поранення. Видання посилалося на джерела в Міністерстві оборони РФ.

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