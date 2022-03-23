Росія провалила план залучення бойовиків з Сирії для війни з Україною - розвідка

Війська Росії / Reuters

План з поповнення сил окупантів Росії сирійськими найманцями провалився. Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Facebook, вони зафіксували зустріч сирійського полковника Насіма Абу Ірра з генералом Збройних сил РФ Олександром Журавльовим в провінції Дера на півдні Сирії.

"Під час зустрічі російський генерал зажадав сформувати і надати список імен та особистої інформації бойовиків з підрозділів Абу Ірра і з Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні проти України", - йдеться в повідомленні.

Сирійський офіцер, однак, чіткої відповіді не дав.

Він пообіцяв проконсультуватися зі своїми колегами з керівного складу 8-ї бригади і потім вийти на зв'язок з Журавльовим.

В цілому обіцянки сирійської влади про системні постачання бойовиків для потреб РФ не виконуються.

Повідомлення з України різко зменшили кількість бажаючих ризикувати своїм життям з примарними шансами отримати обіцяні гроші. В даний час російські представники в Сирії намагаються завербувати найманців з 16-ї бригади сирійської армії.

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