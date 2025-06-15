РФ готує нові удари по об'єктах України: Зеленський розкрив дані розвідки

Росія продовжує завдавати ударів по українській енергетиці, попри свої обіцянки, зазначив президент.

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Росія планує атаки на енергетику / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео, УНІАН

Ключові тези Зеленського:

РФ готує нові атаки на енергетичні об’єкти України

Існує загроза ударів по АЕС

Розвіддані передані МАГАТЕ та США

Росія готує нові удари по українській енергетиці. Відповідна розвідувальна інформація вже є у партнерів України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави провів спеціальну нараду з військовими, Службою безпеки України, урядом та профільними міністерствами щодо захисту інфраструктури від російських атак. На зустрічі обговорювали зростання інтенсивності ударів РФ по цивільних енергетичних об’єктах України, попри публічні запевнення російської влади, зокрема перед США, у нібито готовності до миру.

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"Цей терор стає все більш підлим. Немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно. Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході", - заявив Зеленський.

За його словами, відповідна розвідувальна інформація вже є у партнерів України. Зокрема, дані щодо потенційної загрози для українських атомних електростанцій передано Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) та спецпредставнику США Стіву Віткоффу. Також міністр оборони України передав ці дані своєму американському колезі Піту Гегсету.

"Заслухав доповідь про ліквідацію наслідків удару по Полтавщині. Визначив завдання міністру оборони, міністру енергетики та Головкому ЗСУ", - додав президент.

Крім того, під час наради розглядалися поточні розробки Росії у сфері ударних засобів, після чого ухвалили нові рішення щодо розвитку та посилення української протиповітряної оборони. Зеленський також заслухав доповіді від голови СБУ та начальника Генштабу.

"Деталі непублічні, але результати сьогоднішнього обговорення повинні мати відчутний вплив на ситуацію", - зазначив президент.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Ракетні та дронові атаки РФ - новини України

Нагадаємо, у ніч на 15 червня РФ здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши ракети та ударні дрони. За місяць РФ випустила по Україні близько 2800 дронів, майже 3000 керованих авіабомб і 140 ракет. Лише за минулу ніч сили ППО знищили 167 повітряних цілей.

Росія посилила повітряні атаки на Україну, запускаючи сотні ударних БпЛА "Шахед" і ракет за ніч. Ворог змінив тактику: удари тепер концентровані, що ускладнює їх збивання, бо дрони літають на великих висотах, недосяжних для кулеметів.

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 червня Росія завдала ракетного удару по Києву, під час якого серйозно постраждав офіс компанії Boeing. За даними Financial Times, будівля могла бути цілеспрямованою ціллю атаки.

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Що таке МАГАТЕ? Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

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