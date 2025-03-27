США можуть як посилити, так і послабити санкції проти РФ: Бессент назвав умови

Коротко:
- Санкції проти РФ можуть бути як посилені, так і ослаблені
- Усе залежатиме від дій російської влади
Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що не виключає послаблення санкцій проти Росії в обмін на згоду на припинення вогню в Чорному морі. Можлива і протилежна ситуація - обмеження можуть бути посилені.
За словами Бессента, "нічого не виключено", але від подальших дій російської влади залежатиме, "чи будуть санкції посилюватися або послаблюватися".
Міністр фінансів також заявив в інтерв'ю Fox news, що американська влада готова розглядати ймовірність повторного приєднання РФ до міжнародної банківської системи SWIFT у контексті врегулювання війни в Україні.
Одночасно з цим він сказав, що Дональд Трамп буде готовий посилити санкції проти РФ, якщо це дасть йому перевагу на переговорах.
"Президент Трамп, я думаю, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах", - сказав американський міністр фінансів.
Чиновник додав, що наразі обговорювати можливе послаблення санкцій проти РФ зарано.
Перемир'я в Чорному морі - останні новини
Як писав Главред, у Саудівській Аравії 23-25 березня відбулися переговори між делегаціями США, України та РФ щодо можливого перемир'я в Чорному морі. Адміністрація Дональда Трампа позитивно оцінила результати зустрічі. Росія погодилася забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, але в обмін на зняття санкцій.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче взяти під контроль стратегічно важливий продуктовий коридор у Чорному морі. Однак у ворога не вийде цього зробити. За його словами, для РФ припинення вогню в Чорному морі важливе, адже окупанти вже давно не контролюють цей коридор.
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