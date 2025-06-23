Наді мною висіла плита: мешканець пошкодженого будинку в Києві розповів, як зміг вижити

Чоловіку бетонна плита притиснула ноги. Йому вдалося самостійно вивільнитися і спуститися з 5 поверху по громовідводу під звуки авто, які горіли і вибухали.

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Мешканець пошкодженого будинку в Києві розповів, як зміг вижити/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, скрін з відео

Коротко:

РФ вночі вдарила по Україні, у Києві загинули 6 людей, у Білій Церкві – одна людина

Одному з жителів частково зруйнованої багатоповерхівки у Києві дивом вдалося вижити

Чоловік розповів, що над ним висіла бетонна плита, яка притиснула йому ноги

Окупанти у ніч на понеділок, 23 червня, масовано атакували Україну ракетами і дронами. У Києві внаслідок атаки уже відомо про шістьох загиблих і 19 постраждалих. Також відомо про одну загиблу людину в Білій Церкві.

Мешканець частково зруйнованого будинку в Києві, де завалився майже весь під’їзд, Валерій розповів, як йому вдалося вижити. Про це він розповів у коментарі OBOZ.UA.

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Чоловік зазначив, що коли після атаки розплющив очі – побачив над собою шматок бетонної плити, яка притиснула його ноги.

"Я був на п’ятому поверсі (пошкодженого будинку, – ред.) – це мій другий день народження. Коли я прокинувся, наді мною висіла (бетонна, – ред.) плита – вона мені ще частину ноги притиснула, але я зміг вивільнитись. Уламок плити, я маю на увазі", – згадує він.

Валерій зазначає, що ніколи не забуде цей пил і гар після удару.

Після того, як він витягнув ноги з-під бетонної плити, він почав шукати спосіб, як спуститися з п’ятого поверху.

"Я підійшов до тієї сторони, спершу думав по дереву спуститися. Потім подумав, що я до дерева не дострибну, там далеко трішки було, і я вирішив спускатися цією стороною. Знайшов громовідвід з п’ятого поверху і по цьому громовідводу спустився. Знизу все горіло, вибухали автомобілі. Я ніби в бойовику побував. Можна сказати, сам себе врятував. Найстрашніше було відкрити очі і побачити над собою плиту", – сказав чоловік.

За словами Валерія, він дивується, як йому вдалося вижити.

"Як я вижив – це для мене фантастика. Я зараз дивлюся туди і розумію, що якщо я вижив, то я значить маю щось важливе в цьому житті зробити. Бог мене все-таки лишив для чогось у цьому житті", – каже киянин.

Киянин Валерій після удару по Києву/ скрін з відео

Дивіться відео коментаря киянина Валерія про те, як йому вдалося вижити:

Як раніше повідомляв Главред, РФ вдарила по Києву та області дронами і балістикою – є жертва та постраждалі. На Київщині найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. Під час повторного російського обстрілу травмовано двох рятувальників.

Дроны "Шахед"/ Инфографика: Главред

Нагадаємо, удар РФ по Києву зруйнував під'їзд багатоповерхівки – є жертви, під завалами – люди. Найважчі наслідки російського обстрілу в Шевченківському районі столиці.

Також повідомлялося, що окупанти запустили по Україні майже 400 цілей – РФ вдарила по Україні ракетами і дронами, що стало ціллю атаки. Росія завдала комбінованого удару по Україні, основний удар припав на Київ, завдяки злагодженій роботі ППО 354 повітряні цілі вдалося знешкодити.

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