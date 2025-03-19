Трамп зробив заяву щодо військової допомоги за підсумками перемовин з Путіним

Росія і США можуть налагодити економічні відносини після завершення війни в Україні, вважає Дональд Трамп.

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Розмова з Путіним пройшла чудово - Трамп / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Що заявив Трамп - коротко:

Негайне припинення допомоги Україні від США з Путіним не обговорювалося

Питання військової допомоги з Путіним не обговорювалося взагалі

США можуть налагодити дружбу з Китаєм і Росією

Питання припинення військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Володимиром Путіним не обговорювалося. Розмова тривала понад дві години і пройшла "чудово". США та агресор Росія після завершення війни могли б налагодити економічні відносини. Про це заявив американський президент Дональд Трамп.

В ефірі ток-шоу The Ingraham Angle на Fox News журналістка Лора Інгрем розповіла Трампу, що в Кремлі назвали припинення військової допомоги Україні від США однією з ключових умов завершення війни.

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Втім, за словами Трампа, він і Путін це питання взагалі обговорювали, хоча й говорили про встановлення миру в Україні.

"Ми взагалі не обговорювали це питання. Обговорили багато тем, але нічого про припинення допомоги", - сказав Трамп і додав, що розмова тривала майже 2 години і пройшла "чудово".

За словами Трампа, Вашингтон і Москва могли б налагодити економічні відносини після завершення війни. США цікавлять російські рідкоземельні метали.

Ба більше, Дональд Трамп наголосив, що хотів би налагодити дружні відносини як з Росією, так і з Китаєм.

Перемовини Трампа і Путіна та їхні наслідки - головні новини:

Як повідомляв Главред, за підсумками розмови Трампа і Путіна 18 березня глава Кремля нібито частково погодився на 30-денне припинення вогню у вигляді ударів по енергетиці та інфраструктурі. У Путіна заявили, що він дав такий наказ своїм військам.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до взаємного припинення ударів по енергетиці. Утім, якщо окупанти порушать перемир'я, Київ відповідатиме.

Після розмови Трампа і Путіна війська РФ знову завдали ударів по Україні. Зокрема, і по енергетиці - місто Слов'янськ було частково знеструмлено.

Путін фактично відмовив Трампу в реалізації ідеї припинення вогню, сказав пізно ввечері Володимир Зеленський.

"У багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібно Росії. Близько 40 "шахедів" у нашому небі, працює ППО. На жаль, є влучання і саме в цивільну інфраструктуру. Пряме влучання "шахеда" в лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини", - додав президент і наголосив, що потрібно посилювати тиск на РФ і надати допомогу Україні.

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Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

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