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Вирішити питання ЗАЕС в інтересах США, але є важливий нюанс - Горбач

Анна Косик
20 березня 2025, 03:04
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Наразі між сторонами не обговорюється той варіант розвитку подій на ЗАЕС, який би був вигідний для України.
ЗАЭС
При вирішення питання щодо Запорізької АЕС важливо не порушити суверенітет України / Колаж: Главред, фото УНІАН

Що сказав Горбач:

  • В інтересах України, РФ і США вирішити питання з ЗАЕС
  • Усі наявні зараз варіанти розвитку подій на ЗАЕС невигідні для України

Безпека на Запорізькій АЕС та перспективи її деокупації входять до переліку питань, які обговорює США з Україною та країною-агресоркою Росією. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, в інформаційному просторі є чимало чуток і пліток щодо ЗАЕС і інтерес до розвитку подій на станції проявляє як і Україна, що зрозуміло, так і РФ та США.

Вирішити питання ЗАЕС в інтересах США, але є важливий нюанс - Горбач
ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Є кілька варіантів щодо долі Запорізької АЕС, серед яких, наприклад, експлуатація та споживання електроенергії зі станції Україною при безпосередньому контролі росіян, чи американців під наглядом окупантів. Очевидно, що Україні не можна погоджуватись на таке.

"Це дуже серйозна десуверенізація України, і ми цього не можемо допускати з політико-юридичних причин. До того ж, де атомна станція, там і працівники, які мешкають у місті Енергодар, це все єдине ціле", - наголосив Горбач.

Окрім цього є ідея про створення демілітаризованої зони вздовж Дніпра, починаючи із Запоріжжя. Однак це може передбачати певні обмеження, в тому числі водних ресурсів Дніпра, а також використання водного транспорту.

Дивіться відео про те, якими можуть бути дії США щодо України і РФ у найближчий час:

"Говорять про поновлення роботи Миколаївського порту. І Україна справді давно про це говорила. А це передбачатиме ще й контроль виходу з Дніпробузького лиману з обох боків. Там є Кінбурська коса та багато різних деталей, які можуть обговорюватись, але все це означатиме обмеження українського суверенітету над своєю власною територією", - додав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії.

Будь-який з перелічений варіантів так чи інакше буде означати, що Україна йде на поступки, адже такі сценарії розвитку подій абсолютно не вигідні для Києва.

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за останніми повідомленнями МАГАТЕ поблизу Запорізької АЕС не вщухають постійні обстріли. Команда чула вибухи на різних відстанях від майданчика, що свідчить про нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на станції.

Раніше у Міністерстві закордонних справ засудили порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету і територіальної цілісності України, коли ротація окремих співробітників на Запорізькій АЕС відбулася вперше без узгодження з Україною.

Напередодні також президент України Володимир Зеленський заявив, що МАГАТЕ не погодиться на експлуатацію Запорізької атомної електростанції поза українською енергосистемою, попри спроби Росії домогтися протилежного.

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Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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