РФ готується до нового обстрілу Києва: "Флеш" назвав можливі цілі окупантів

Російські окупанти можуть атакувати столицю крилатими та балістичними ракетами.

Можливі цілі ворожих атак

РФ хочу обстріляти Київ ракетами і дронами, чим постійно погрожують України. Попри те, що ворог часто обстрілює столицю, він зможе знайти нові цілі. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш", пише 24 канал.

Росіяни б'ють по Києву всім озброєнням, яке може використати. Ворог неодноразово застосовував крилаті ракети, балістичні ракети, "Калібри" та інше. Вони шукають українські підприємства та б'ють по них.

"Флеш" переконаний, що під загрозою атаки може бути будь-яке підприємство, яке працює на території колишніх військових заводів.

"Що вони можуть атакувати далі? Будь-який завод, наприклад, ще з радянських часів, який у них десь значиться як військовий. І потім сказати, що вони нібито знайшли якусь законну ціль. Мовляв, якийсь завод колись виробляв електроніку, а, "за інформацією" ворога, нині він буцімто щось виготовляв", – пояснив він.

У Телеграм-каналі "Николевский Ванек" зазначається, що вночі може бути масований обстріл. Під атакою може опинитися столиця та Київська область.

"Особливо для Фастова, Борисполя, Обухове, Українки, Білої Церкви, Ірпеня та Василькова (Київ не згадую, бо і так зрозуміло) . Останнім часом вони дивились не лише Київську область, але у нас майже всі аналітики впевнені, що основна маса ночі полетить на Київську область", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

