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"У мішках звалені люди": у Лисичанську в братській могилі знайшли тіла близько 300 мирних жителів

17 червня 2022, 22:10

У могилу в мішках звалені тіла людей без розпізнавальних знаків.

війна, Буча, Маріуполь
Маріуполь / УНІАН, Reuters

На околиці Лисичанська, Луганської області є братська могила, в якій знаходиться вже близько 300 тіл.

Як повідомляє газета The New York Times, яка опублікувала фото братської могили, вона знаходиться на околиці міста і, судячи по знімку, являє собою незакопану траншею.

Всього в ній, за словами українських військових, лежать близько 300 тіл мирних жителів, які загинули в результаті обстрілу в Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному за останні місяці.

У могилу в мішках звалені тіла людей без розпізнавальних знаків, у загиблих немає родичів, які могли б впізнати тіла, забрати і поховати їх.

Військові пояснили американським журналістам, що ховають тіла в траншеї з квітня і поки не можуть засипати її землею, так як техніка, призначена для цього, спрямована на спорудження окопів ЗСУ.

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Раніше повідомляли, що в Київській області в Бучанському районі біля села Мироцьке виявили ще одне масове поховання розстріляних російськими загарбниками мирних жителів.

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