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Трамп дав Україні "зелене світло" на більш рішучі дії щодо РФ: ЗМІ розкрили подробиці

Дар'я Пшеничник
23 червня 2026, 17:20
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Американські посадовці прямо не підтвердили, чи підтримує Трамп українські удари по території Росії.
Трамп Зеленский
Трамп приватно закликав Зеленського до сміливіших дій щодо РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Головне з новини:

відео дня
  • Трамп підтримав ідею саміту в США
  • Вашингтон закликав Київ діяти сміливіше
  • Кремль уникає прямих переговорів із Зеленським

Україна отримала зелене світло від Білого дому на реалізацію стратегії жорсткого тиску на Кремль. Як стало відомо виданню Kyiv Independent від високопоставленого українського чиновника, під час нещодавніх перемовин президент США Дональд Трамп у приватній розмові порадив Володимиру Зеленському діяти "сміливіше", оскільки сам не вірить у здатність Володимира Путіна йти на поступки без серйозного зовнішнього примусу.

Цей інсайд демонструє зміну динаміки у відносинах між Києвом та адміністрацією США, яка тепер схиляється до концепції "мир через силу".

Американський саміт: новий план Києва

Ключовим моментом зустрічі стала спроба Києва перехопити ініціативу та знайти новий спосіб залучити Росію до реального діалогу. Оскільки Кремль роками блокує прямі переговори, українська команда вирішила змінити правила гри.

"Зеленський запропонував Трампу запросити Путіна до Америки, і це було б ідеально. Дональду сподобалася ця ідея", - ділиться подробицями український посадовець.

Логіка Києва проста: Путіну набагато складніше відхилити офіційне запрошення від глави Сполучених Штатів, ніж від України чи європейських посередників. Американські чиновники підтвердили факт такої пропозиції, проте закликали до реалізму, зазначивши, що в "найближчому майбутньому" подібний саміт навряд чи відбудеться.

Дипломатичний глухий кут: Москва уникає зустрічі

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що ключ до завершення війни лежить виключно в руках російського диктатора, проте всі спроби організувати прямий діалог розбивалися об позицію РФ. Зокрема, Кремль наполягає, що зустріч лідерів має відбутися лише на території Росії, що в Україні вважають відвертим знущанням та спробою зірвати процес перемовин.

"Я не поїду до Москви на зустріч із Путіним. Ми можемо зустрітися в Туреччині, Швейцарії або на Близькому Сході", - чітко заявив президент України 17 червня.

Що означає підхід "мир через силу"

Попри очевидну підтримку сміливіших кроків України, Вашингтон зберігає певну інтригу. Американські посадовці офіційно не підтверджують, чи поширюється це "зелене світло" на удари українською зброєю вглиб території Росії.

Водночас представники Білого дому чітко артикулюють позицію свого лідера: Трамп вірить у мир, який здобувається виключно з позиції сили. А це означає, що кампанія з примусу Росії до реальних переговорів лише набиратиме обертів, і дипломатичний тиск США може стати тим самим важелем, якого Києву не вистачало раніше.

Трамп про ідею зустрічі Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив пропозицію українського лідера Володимира Зеленського щодо проведення особистих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Виступаючи в Білому домі, Трамп заявив, що прямий контакт між керівниками двох держав може стати важливим кроком на шляху до пошуку варіантів врегулювання конфлікту. На його думку, ініціатива щодо проведення такої зустрічі заслуговує на серйозний розгляд і здатна надати нового імпульсу дипломатичним зусиллям.

Трамп дав Україні 'зелене світло' на більш рішучі дії щодо РФ: ЗМІ розкрили подробиці
Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа щодо України - останні новини

Як писав Главред, після саміту G7 у Франції президент США Дональд Трамп заявив, що очікує змін у питанні російсько-української війни найближчим часом, а також висловив переконання, що й Київ, і Москва прагнуть знайти шлях до припинення бойових дій, хоча поки що не бачать механізму для цього.

Трамп також заявляв, що після завершення конфлікту навколо Ірану адміністрація США має намір приділити більше уваги питанню припинення війни між Україною та Росією.

Як пише Politico, Трамп, ймовірно, готовий посилити тиск на Кремль з метою припинення війни в Україні. Глава Білого дому також потребує допомоги союзників для стабілізації рамкової угоди про припинення вогню з Іраном. Зазначається, що контури угоди починають вимальовуватися.

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Про джерело: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent — англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну в 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post і медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

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