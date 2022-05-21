Війська РФ обстрілюють населені пункти на Харківщині, щоб не пустити ЗСУ на кордон - Генштаб

Ворог намагається перешкодити контрнаступальним діям ЗСУ зі звільнення Харківської області / Макс Левін

Окупаційна армія РФ веде обстріли з авіації та артилерії населених пунктів Чорноглазівка, Дементіївка та Тернова Харківської області. Ворожі підрозділи намагаються не допустити просування сил оборони України до державного кордону з Росією. Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

Згідно з даними Генштабу на 18:00 суботи, 21 травня, на Слобожанському напрямку ворог утримує захоплені позиції і намагається не допустити просування Збройних сил України до державного кордону з Росією.

читайте такожАрмія Росії від Херсона до Харкова поступово стала переходити в оборону - АрестовичОкупанти обстрілюють Чорноглазівку, Прудянку, Дементіївку та Тернову на Харківщині. Вони наносять артилерійські та авіаційні удари.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання займаних рубежів. Щоб не допустити виходу наших військ на державний кордон, (ворог, - ред.) наносив авіаційні удари і обстрілював з артилерії райони населених пунктів Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка і Тернова", - підкреслюється в повідомленні Генштабу.

Армія України звільняє Харківську область від окупантів Росії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 5 травня зробив заяву про початок контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Бійцям ЗСУ вдалося звільнити низку населених пунктів на півночі Харківщини. Українські військові вибили окупантів, у тому числі, з Циркунів, звідки ворожі війська обстрілювали Харків.

Бійці 227-го батальйону 127-ї бригади тероборони 15 травня вийшли на ділянку кордону України з Росією у Харківській області, про що повідомили Верховному головнокомандувачу ЗСУ Володимиру Зеленському.

Фахівці американського Інституту дослідження війни (ISW) припускають, що війська РФ здійснять спробу утримання лінії на захід від міста Вовчанськ для того, щоб захистити своє угруповання від Бєлгорода до Ізюма. Рухатися на цьому напрямку вони вже не можуть через невдачі на Ізюмському напрямку. Аналітики прогнозують, що російські окупанти можуть остаточно вийти з регіону. Незабаром може розочатися контрнаступ армії України в районі Ізюма.

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