Ексзаступник начальника Генштабу пояснив, при якому факторі війна з РФ переросте в затяжну

Як каже генерал Ігор Романенко, влада України не піде на нові втрати особового складу - а це можуть бути десятки тисяч досвідчених солдатів і командирів.
Генерал-лейтенант запасу і колишній екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко переконаний, що війна України і Росії стане затяжною тільки в тому випадку, якщо країни Заходу будуть надавати офіційному Києву недостатню допомогу. Про це він розповів в інтерв'ю порталу "Обозреватель".
"Це може бути тоді, коли ефективність західної допомоги буде недостатня. Втрати у нас досить суттєві, і Україна не піде на нові втрати особового складу – а це можуть бути десятки тисяч людей. Тоді піде боротьба на виснаження, вона може перейти і на наступний рік і зупинитися на рубежах, зайнятих влітку", ‒ сказав він.
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Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що війна Росії проти України переходить в затяжну фазу. Ворожі підрозділи будують оборонні редути в Херсонській та Запорізькій областях. Враховуючи ризики, Київ прагне перемогти окупаційну російську армію і звільнити свої території якомога швидше. Не можна дозволити РФ затягнути конфлікт, тому українська держава зацікавлена в максимально швидких поставках зброї, причому в потрібних обсягах
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