Рашисти планували бити хімзброєю по Києву: у Сумській області знайшли залишки зарину

У Сумській області після звільнення її територій від російських окупантів знайшли залишки хімічної зброї, попередньо зарину.

Як розповів міський голова Тростянця Юрій Бова в ефірі Українського радіо, небезпечні залишки хімічної зброї РФ виявили в селі Білка.

"Це зарин. Якісь там ампули тощо... Не знаю, для чого вони (окупанти) хотіли її використовувати, але ми знайшли залишки хімічно небезпечних речовин. Можливо, вони планували бити по Полтаві або по Києву, або по інших містах", - зазначив він.

За словами Бови, зараз цим розслідуванням займається Служба безпеки України.

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили про те, що російські військові можуть застосувати в Україні зарин - отруйну речовину нервово-паралітичної дії.

Що відомо про Зарин

Це отруйна речовина нервово-паралітичної дії.

Являє собою ізопропіловий ефір фторангідриду метилфосфонової кислоти, рідина без кольору і запаху. Зарин смертельно отруйний.

Отруєння зарином:

Як і у випадку з іншими БОВ нервово-паралітичної дії, об'єктом ураження зарину є нервова система організму.

Перші ознаки впливу зарину (і інших БОВ нервово-паралітичної дії) на людину — виділення з носа, закладеність в грудях і звуження зіниць.

Незабаром після цього у жертви утруднюється дихання, з'являється нудота і посилене слиновиділення.

Потім жертва повністю втрачає контроль над функціями організму, її рве, відбувається мимовільне сечовипускання і дефекація. Ця фаза супроводжується конвульсіями.

В кінцевому рахунку жертва впадає в коматозний стан і задихається в нападі судомних спазмів з подальшою зупинкою серця.

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