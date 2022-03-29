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РФ повинна піти з України: Зеленський назвав ключову умову переговорів

29 березня 2022, 23:57

Позитивні сигнали з переговорів не заглушають розриви російських снарядів, каже президент.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента ВП

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Збройні сили України є єдиною гарантією виживання країни.

"Оборона України - це завдання зараз номер один, а все інше – похідне від цього. Саме на такому фундаменті розглядаю і повідомлення про переговорний процес, який триває на різних рівнях з представниками Російської Федерації. Ворог досі на нашій території. Обстріли наших міст тривають. Маріуполь заблокований. Ракетні та авіаційні удари не припиняються. Це - реальність. Це - факти. Тому Збройні Сили України, наша розвідка, всі, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу. Як держави", - заявив він у своєму відеозверненні.

Разом з тим президент звернув увагу на те, що позитивні сигнали з переговорів з РФ не заглушають розриви російських снарядів.

За його словами, українська сторона розуміє всі ризики і не бачить підстав для довіри словам, що лунають від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати.

"Безумовно, Україна налаштована на переговори і буде продовжувати переговорний процес. У тій мірі, в якій це дійсно від нас залежить. Ми розраховуємо на результат. Повинна бути реальна безпека для нас, для нашої держави, для суверенітету, для наших людей. Російські війська повинні покинути окуповані райони. Суверенітет і територіальна цілісність України повинні бути гарантовані. Ніяких компромісів щодо суверенітету і нашої територіальної цілісності не може бути. І не буде. Це чіткі принципи. Це чітке бачення можливого результату. А тим у соціальних мережах, хто сприймає слова так, ніби це вже факти, хочу нагадати одне: ми живемо в демократичній державі і воюємо за нашу свободу. За свободу для нашого народу. Тому будь-які рішення, які мають значення для всього нашого народу, повинні прийматися не однією людиною і не групою людей з будь-якими політичними поглядами, а всім нашим народом. Мудрим народом України", - додав Зеленський.

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Переговори України та Росії в Стамбулі

Про новий раунд переговорів у Туреччині стало відомо напередодні.

На проміжному брифінгу учасник української делегації, радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв про інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Зокрема, делегації обговорювали договір про міжнародні гарантії безпеки для України.

"Тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", - заявляв Подоляк.

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Володимир Зеленський війна Росії та України
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