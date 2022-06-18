Рашисти мали успіх під Сєвєродонецьком, тривають бої по всій лінії фронту - Генштаб

Тривають бої за Сєвєродонецьк-Генштаб / Фото t.me/luhanskaVTSA

У суботу, 18 червня, майже по всій лінії фронту тривали бої, ворог мав частковий успіх під Сєвєродонецьком, повідомляє Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку противник демонструє присутність своїх військ у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Слобожанському напрямку російські війська утримують оборону раніше зайнятих рубежів і намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони в напрямку державного кордону України.

На харківському напрямку противник завдав артилерійських ударів в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкине, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капитолівка і Циркуни.

На Слов'янському напрямку окупанти застосували міномети, ствольну артилерію і реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. А також намагаються створити сприятливі умови для наступу в напрямку Ізюм - Слов'янськ.

У районі Краснопілля українські військові завдали росіянам значних втрат, коли вони намагалися провести розвідку боєм.

На Лиманському напрямку противник застосував артилерію неподалік маяків.

На Сєвєродонецькому напрямку зі ствольної та реактивної артилерії тривають обстріли райони населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. Російські війська намагалися вести штурмові дії для встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, але безуспішно.

Противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіно, намагається закріпитися. Штурм у напрямку Сиротиного наші воїни відбили.

На Бахмутському напрямку російські війська завдали авіаудару в районі Берестового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли, застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках ворог обстрілював з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, квітневого та Первомайського.

В акваторії Чорного та Азовського морів відзначається перебазування корабельно-катерного складу Чорноморського флоту.

Нагадаємо, в суботу, 18 червня, в окупованому росіянами Херсоні прогримів потужний вибух. Вибуховий пристрій був прикріплений до дерева, а сам удар припав на автомобіль.

Військові РФ заявили про теракт українських партизанів. Тим часом колишній Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що в Херсоні ліквідували начальника виправної колонії №90 Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів.

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