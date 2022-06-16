Проти України воюють близько 330 тис. російських військових - Генштаб

Проти ВУ воюють близько 330 тис. ворожих військових/ УНІАН, Reuters

На території України проти ВСУ воюють близько 330 тис. російських військових. На напрямках, де відбуваються безпосередньо бойові дії, зосереджені близько 220 тис. ворожих солдатів. Про це заявив заступник Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

РФ також платить приватним військовим компаніям, щоб ті брали участь у війні проти України.

"Залучені військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву противника – понад 80 тисяч осіб, Бойові армійські системи – до 7 тисяч осіб, Федеральна служба військ Нацгвардії – до 18 тисяч, а також приватні військові кампанії – до 8 тисяч осіб", — додав Олексій Громов.

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Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що на території України щодня гине 250-400 людей з особового складу РФ. Це більше, ніж повідомляється офіційно.

Також У Генштабі повідомили, що станом на 16 червня українські захисники знищили вже щонайменше 32 950 ворожих солдатів.

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