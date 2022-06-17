ЗСУ відбили наступ ворога на трьох напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

ЗСУ відбили наступ ворога на трьох напрямках/ Генштаб ВСУ

Російські окупанти намагалися провести розвідку боєм біля Кочубіївки на Харківському напрямку і пішли на штурм поблизу Золотого на Бахмутському. Крім цього, вони намагалися взяти під повний контроль населений пункт Богородичне на Слов’янському напрямку. Проте воїни ЗСУ успішно відбили усі три штурми і змусили ворога відійти.

Ще на декількох напрямках зараз тривають бої. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Окупанти на Слов’янськомунапрямку зосереджують основні зусилля на продовженні наступу на Слов’янськ. Зараз триває бій біля Краснопілля, де російські загарбники намагалися вести розвідку боєм.

"Намагаючись створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ, ворог застосовує артилерію у районах Долини, Краснопілля, Дібрівного та Вірнопілля", – йдеться у повідомленні.

Ворог не вів активних дій на Лиманському напрямку.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстрілювати українських військових зі ствольної і реактивної артилерії. Також вони обстріляли із застосуванням авіація населений пункт Устинівка. Тривають бої за Сєверодонецьк. Ворог переміщає на цей напрямок додаткові підрозділи реактивної артилерії.

Українські воїни відбили штурм окупантів і змусили їх відійти поблизу Золотого на Бахмутському напрямку. Також загарбники спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка і Берестове, проте захисники України завдали їм ураження і змусили втекти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог не вів активних наступальних дій. Проте окупанти вели обстріли з авіації біля Нью-Йорка, Авдіївки і Побєди.

"На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля підрозділи збройних сил республіки білорусь зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій та охороні державного кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів", – зазначають у Генштабі.

На Харківському напрямку російські війська намагаються утримувати рубежі, які їм вдалося зайняти, і не пустити українських військових на кордон. Також вони намагаються не пропустити захисників України у тил угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

Вороги на Південнобузькому напрямку вели вогонь поблизу низки населених пунктів.

"Українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини", – зазначають у Генштабі.

"Противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Протягом доби, у Донецькій області, воїни територіальної оборони Збройних Сил України збили вертоліт Мі-35М. Є успіхи і на Запоріжжі. На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі", – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк і одночасно намагаються відрізати наземні шляхи постачання, які забезпечують сусідній з ним Лисичанськ.

Нагадаємо, рано вранці 17 червня в Миколаєві прогриміли два потужних вибухи. Над містом підіймається дим.

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