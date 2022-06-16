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Відмови окупантів йти в бій і великі втрати зламали плани Кремля - Генштаб ЗСУ

16 червня 2022, 20:11

Як кажуть у Генштабі, на цей момент, з 24 лютого Росія в боях проти ЗСУ втратила близько 32 950 осіб, з яких 200 – тільки за 15 червня.

ВСУ
Великі втрати зламали плани Кремля - Генштаб ЗСУ / Колаж Фото УНІАН і російське Міноборони

Початковий порядок дій російських окупантів, який мав на увазі блискавичний прохід вглиб українських земель, зруйнований до заснування, а потім ‒ свою лепту вносять величезні втрати окупантів і все більш регулярні відмови агресорів йти в бій. Така інформація міститься в черговій Facebook-зведенні Генерального штабу ЗСУ - за 16 червня

Як кажуть українські офіцери, підрозділи ЗСУ продовжують успішно і методично зменшувати кількість агресорів.

До того керівник Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі під час зустрічі у форматі "Рамштайн-3" заявив ‒ російські агресори вже втратили у війні проти України від 20% до 30% своїх танків та іншої бронетехніки. Саме такими даними зараз мають американські розвідувальні органи.

Крім того, кажуть У Генштабі, ЗСУ знищено 1449 танків та безліч іншої військової техніки окупантів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що щодня гинуть близько 100 бійців, ще до 500 отримують поранення.

До того радник глави офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович говорив, що з початку вторгнення Росії українська армія могла втратити до 10 тисяч військових.

До того Американському інституті вивчення війни казали, що фінальне наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька вже йде повним ходом

І армія РФ нібито повинна спрямувати всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини України війна Росії та України
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