Рій "Шахедів", балістика та "Кинжали": ворог масовано атакував Київ

Руслан Іваненко
28 серпня 2025, 04:20оновлено 28 серпня, 05:24
Увечері 27 серпня російські війська знову атакували Київ дронами-камікадзе "Шахед". Уже вночі 28 серпня у столиці пролунали вибухи – цього разу ворог завдав ракетного удару.

"Триває загроза застосування балістичного озброєння. Працює ППО!" – повідомили у КМВА близько 03:00.

Близько тієї ж години мер столиці Віталій Кличко зазначив, що медики виїхали у Дніпровський район. Екстрені служби також працюють у Шевченківському та Дарницькому районах, а уламки виявлені у Деснянському.

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, станом на 04:00 відомо про пожежі:

  • у багатоповерхівці у Дніпровському районі;
  • у дитячому садочку в Дарницькому районі.

Кличко повідомив, що госпіталізували двох постраждалих. У Дарницькому районі пошкоджені два житлових будинки, горить нежитлова забудова. У Дніпровському уламки впали на триповерхову офісну будівлю, спричинивши займання.

У Шевченківському районі зафіксовані пошкодження нежитлових об’єктів.

Близько четвертої ночі ворог підняв у повітря МіГ-31К та завдав удару аеробалістичними ракетами "Кинджал", повідомили у Повітряних силах України.

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, станом на 04:30 кількість постраждалих зросла до чотирьох чоловіків, а вже на 04:44 – до п’яти. Близько п’ятої ранку кількість постраждалих збільшилася до 12 осіб. Попередньо відомо про трьох загиблих, серед яких 14-річна дитина.

Російські війська цинічно обстрілюють житлові райони. У Дарницькому районі пряме влучення припало на п’ятиповерхівку – пошкоджено всі поверхи, від п’ятого до першого. Серед постраждалих є діти: поранені два брати віком 10 та 18 років, 10-річного хлопчика госпіталізовано. Крім того, травми отримав 17-річний підліток.

За інформацією Віталія Кличка, у Дніпровському та Дарницькому районах Києва виникли пожежі в дев’ятиповерхових будинках. У Дніпровському районі горить житловий будинок, у Дарницькому уламки БпЛА впали на дах дев’ятиповерхівки, спричинивши загоряння.

Тим часом атака триває, у повітряному просторі України зафіксовано крилаті ракети. Екстрені служби продовжують працювати на місцях подій.

Новина доповнюється . . . . .

