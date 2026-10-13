РФ атакувала Львівщину та Дніпро: у селі поблизу Львова горять житлові будинки

Поблизу Львова пошкоджено три автомобілі, а в Дніпрі вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівках.

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Наслідки атаки на Дніпро зранку 13 жовтня / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

Збитий дрон впав на житловий будинок у Мурованому під Львовом

Горять два будинки, пошкоджено три автомобілі

У Дніпрі вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівках

Збитий російський безпілотник вранці 13 жовтня спричинив пожежу у двох житлових будинках у селі Муроване Львівського району. Ще три автомобілі пошкоджено. Даних про загиблих або поранених поки що немає, на місці працюють усі служби, повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Остаточний масштаб руйнувань у селі ще з’ясовують.

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"За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги збитий ворожий безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району. Горять два будинки", - написав Козицький.

Цього разу Росія застосувала проти заходу України реактивні безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, такі дрони фіксували над регіоном після 05:00. Один із них близько 05:00 летів у бік Перемишлян, Винників, Скнилова.

Ще до появи інформації про руйнування у Львові було чутно вибухи. Мер міста одразу закликав мешканців сховатися в укриття.

"Увага! Ворожий безпілотник летить у напрямку Львова. Перейдіть у безпечне місце! Працює ППО!" - написав Андрій Садовий.

Пізніше мер повідомив про влучання дрона в житловий будинок у Мурованому. Ця громада безпосередньо межує зі Львовом.

Під ударом опинився й Дніпро

Того ж ранку російські війська атакували Дніпро. У Дніпропетровській ОДА повідомили, що в одному з районів міста вибухова хвиля вибила скло в кількох багатоповерхівках.

Дані про можливих постраждалих у Дніпрі поки що уточнюються.

Оновлено. Пізніше Ганжа уточнив, що 64-річний чоловік отримав поранення через атаку росіян на Дніпро. Медики надали йому всю необхідну допомогу. Від госпіталізації він відмовився.

Через ранкові удари росіян на місто пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові будинки та автомобілі.

За словами глави ОВА, арія РФ понад 10 разів ворог атакувала чотири райони області безпілотниками та авіабомбою.

На Нікопольщині окупанти вдарили по райцентру. У Межирицькій громаді Павлоградського району спалахнула вантажівка. У Синельниківському районі росіяни завдали удару по Васильківській громаді. Пошкоджено приватний будинок.

Як писав Главред, ввечері 12 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Холодногірському та Шевченківському районах міста. Під ударом опинилися житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури.

Одна з ракет влучила у чотириповерховий житловий будинок, внаслідок чого під'їзд було повністю зруйновано.

У результаті масованої ворожої атаки на Харків постраждали 11 осіб, ще трьох вдалося врятувати. Тіла трьох людей знайшли під завалами.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Які об’єкти можуть стати цілями нової атаки РФ

Країна-агресор Росія може найближчим часом завдати Україні чергового масованого удару. Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що для цього у російських військ є накопичені запаси озброєння.

Експерт вважає, що Москва вже перейшла до осінньої кампанії, в рамках якої основна увага приділяється українській енергетичній системі та цивільним об’єктам. У зв'язку з цим, на його думку, надалі слід очікувати нових атак на енергетичну інфраструктуру України, які можуть бути спрямовані на порушення її роботи.

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Про персону: Максим Козицький Максим Козицький - український громадський діяч, підприємець і політик, голова Львівської обладміністрації з 5 лютого 2020 року. Голова Львівської обласної організації партії "Слуга народу". Очолив список партії на виборах до Львівської обласної ради, пише Вікіпедія.

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