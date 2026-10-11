Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія атакувала Івано-Франківщину: загинули і отримали поранення військові

Руслана Заклінська
11 жовтня 2026, 21:59
google news Підпишіться
на нас в Google
Місцева влада готує допомогу мешканцям, чиє майно зазнало пошкоджень.
Росія атакувала Івано-Франківщину: загинули і отримали поранення військові
Удар по Івано-Франківщині / Колаж: Главред, фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Коротко:

  • РФ атакувала Івано-Франківщину БПЛА
  • Загинули троє людей, ще три людини отримали поранення
  • Пошкоджено будівлю та цивільну інфраструктуру

Російські війська 11 жовтня атакували Івано-Франківську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинули троє людей. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За словами очільниці ОВА, внаслідок російського удару пошкоджено одну будівлю. Інформація про інші наслідки атаки уточнюється. На місці працюють відповідні служби та фахівці.

відео дня

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків підтвердив загибель трьох людей і пошкодження цивільної інфраструктури. Він закликав мешканців області реагувати на сигнали повітряної тривоги та не перебувати на вулиці під час небезпеки.

  • Удар по Івано-Франківську
    Удар по Івано-Франківську Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv
  • Удар по Івано-Франківську
    Удар по Івано-Франківську Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv
  • Удар по Івано-Франківську
    Удар по Івано-Франківську Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv
  • Удар по Івано-Франківську
    Удар по Івано-Франківську Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv
  • Удар по Івано-Франківську
    Удар по Івано-Франківську Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv
  • Удар по Івано-Франківську
    Удар по Івано-Франківську Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Він додав, що ще троє людей отримали поранення внаслідок ворожої атаки. На місці удару уже працюють відповідні служби, а мешканцям допоможуть закрити вибиті вікна.

"На жаль, внаслідок удару по Івано-Франківську маємо трьох загиблих. Загиблі - військовослужбовці. Вічна пам’ять! Співчуття рідним", - сказав Марцінків.

За його словами, відзавтра постраждалі мешканці та підприємці зможуть подавати заяви на отримання допомоги в ЦНАПі. Компенсації передбачені за програмою "єВідновлення" та міською програмою підтримки.

"Вкотре закликаю всіх реагувати на повітряні тривоги і не нехтувати безпекою. Бережіть себе!" - наголосив Марцінків.

Онищук також закликала жителів не наближатися до уламків безпілотників та інших підозрілих предметів, не торкатися їх і не намагатися самостійно переміщати. У разі виявлення таких предметів необхідно негайно повідомити екстрені служби.

Навіщо Росія атакує українські міста - думка військового

Росія намагається посіяти хаос в Україні та вплинути на українське керівництво через терор цивільного населення. Кремль розраховує, що масовані удари по великих містах спровокують невдоволення громадян і політичну нестабільність, заявив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв’ю Главреду.

"Росіяни з року в рік шляхом терору цивільного населення намагаються вплинути на наше керівництво. Мовляв, завдамо важкого удару по Києву і почнеться бунт, який призведе до перевороту", - зазначив військовий.

За його словами, Москва прагне змусити Україну ухвалювати вигідні для Росії рішення. Водночас ці спроби, на думку командира, не дадуть очікуваного результату.

"Вони не розуміють нашого менталітету, не можуть нічого зробити на лінії фронту, тому тероризують великі міста та прагнуть створити хаос. А тим часом країна адаптується до складних реалій життя", - підсумував "Лука".

Удари РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, мер Ігор Терехов заявив, що внаслідок удару КАБами по Харкову одна людина загинула і кілька осіб зазнали поранень. Терехов зазначив, що руйнування двох приватних будинків відбулося в Немишлянському районі поруч із СТО.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про удари безпілотників по місту Самар і загоряння сільськогосподарської техніки. Ганжа уточнив, що повторна атака по Самару призвела до займання складів із технікою.

Згодом Коваленко повідомив, що Росія порушила енергетичне перемир'я ударом по ТЕЦ у Харкові. Коваленко зазначив, що удар по ТЕЦ у Харкові стався після заяви про енергетичне перемир'я.

Читайте також:

Про персону: Руслан Марцінків

Руслан Марцінків - український політик, міський голова Івано-Франківська (з 2015). Народний депутат України VII скликання. Член партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини Івано-Франківська війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Трампа перейшли до погроз для припинення ударів України по НПЗ РФ - FT

У Трампа перейшли до погроз для припинення ударів України по НПЗ РФ - FT

22:30Світ
Росія атакувала Івано-Франківщину: загинули і отримали поранення військові

Росія атакувала Івано-Франківщину: загинули і отримали поранення військові

21:59Україна
Путін порушив енергетичне перемир’я Трампа - що сказав Зеленський

Путін порушив енергетичне перемир’я Трампа - що сказав Зеленський

21:09Україна
Реклама

Популярне

Більше
Температура різко впаде до -1 градуса: коли в Україні пройдуть дощі з грозами

Температура різко впаде до -1 градуса: коли в Україні пройдуть дощі з грозами

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця біля акваріума за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця біля акваріума за 45 с

Китайський гороскоп на завтра, 12 жовтня: Козлам — прогулянки, Свиням — посмішки

Китайський гороскоп на завтра, 12 жовтня: Козлам — прогулянки, Свиням — посмішки

Різдвяник не зацвіте без однієї умови: що потрібно зробити з рослиною восени

Різдвяник не зацвіте без однієї умови: що потрібно зробити з рослиною восени

Бюджетний спосіб утеплити вікна на зиму, який зменшить конденсат на склі

Бюджетний спосіб утеплити вікна на зиму, який зменшить конденсат на склі

Останні новини

23:09

Більше ніякої вогкості: хитрий трюк для сушіння білизни, про який знають не всі

22:30

У Трампа перейшли до погроз для припинення ударів України по НПЗ РФ - FT

22:25

Тест на IQ: потрібно знайти мураху серед метеликів за 10 секунд

22:23

Чому в 90-х носили золото та шкіряні куртки: справжні причини моди

22:04

Як часто мити голову восени: що впливає на частоту та які міфи варто забути

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
21:59

Росія атакувала Івано-Франківщину: загинули і отримали поранення військовіФото

21:41

Гарні, але небезпечні: які дерева не варто висаджувати на ділянціВідео

21:09

Путін порушив енергетичне перемир’я Трампа - що сказав ЗеленськийФото

20:21

Трамп поспішає заробити на владі: Ганницький - про справжню мету зняття санкційПогляд

Реклама
20:20

Як вибрати засіб для миття посуду: на що звернути увагу під час купівлі

20:20

ЗСУ отримали наказ: Зеленський зробив важливу заяву щодо перемир’я з РФ

20:10

Підлога матиме дорогий вигляд: який ламінат повернувся в моду у 2026 році

19:58

Трамп знову обіцяє перемир’я, але є нюанс: що насправді стоїть за його заявами

19:42

В Україні посилили відключення електроенергії: графіки на 12 жовтня

19:36

Коли додавати овочі в бульйон: секрет насиченого смаку та прозорості

19:25

Банани надовго збережуть свіжість і не потемніють: головний секрет зберіганняВідео

18:52

Навіщо мити підлогу з лавровим листом: незвичайний спосіб прибирання

18:50

Жоржини можуть не пережити зиму: коли їх потрібно викопувати

18:32

Любовний гороскоп на тиждень 12–18 жовтня: Зміям — успіх, Собакам — увага

18:21

Трамп раптово оголосив про "енергетичне перемир’я" між РФ та Україною

Реклама
17:54

Чи потрібно накривати картоплю кришкою під час варіння: відповідь експертів

17:42

Росія двічі атакувала Самар - горять склади із сільгосптехнікою

17:39

Захисник Ласточкін підкорив шанувальників своїм танцемВідео

17:19

Зеленський відповів Трампу та назвав умову проведення виборів в Україні

17:17

Китайський гороскоп на тиждень 12–18 жовтня: Кроликам — успіх, Козам — увага

17:12

Миші зникнуть з дому: який простий матеріал допоможе позбутися гризунів

17:01

Ксенія Мішина втратила свою розкішну шевелюру: що вона зробила

16:57

Без погреба й льоху: де і як правильно тримати овочі в квартирі

16:27

Путін вигадав новий план ослаблення підтримки України: у FT дізналися деталі

16:23

Фінансовий гороскоп на тиждень 12–18 жовтня: Левам — дохід, Скорпіонам — борги

16:09

Понад 6 тисяч "Гераней" у запасі РФ: комбат ЗСУ розкрив план ворога

16:02

У Києві сталося масштабне знеструмлення: де зникло світло та зупинився транспорт

16:02

Сусіди для озимого часнику: які культури підвищують урожайність

16:00

Жалюзі залишатимуться чистими місяць: який засіб відштовхує пилВідео

15:18

Долар перетнув психологічну межу: коли курс може підскочити до 47 гривень

15:14

Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня: Дівам - щастя, Рибам - ідея

14:42

Смертельний удар КАБами по Харкову: є загибла, кількість поранених знову зросла

14:08

Радари нового покоління вже на дорогах: за який маневр водіям загрожує штраф

14:06

Різдвяник не зацвіте без однієї умови: що потрібно зробити з рослиною восени

13:58

Колишня солістка гурту "ВІА Гра" вперше стала мамою і показала дитину

Реклама
13:54

Гречка буде неймовірно смачною навіть без м’яса: що додати під час варіння

13:35

Меган Маркл вирішила втекти без Гаррі: ЗМІ повідомили про кризу у стосунках пари

13:28

США запропонували Кремлю "бонуси" за перемир’я: що може отримати Росія

12:54

Багато хто робить помилку: чи варто вимикати опалення, коли нікого немає вдома

12:43

Температура різко впаде до -1 градуса: коли в Україні пройдуть дощі з грозами

12:29

Китайський гороскоп на завтра, 12 жовтня: Козлам — прогулянки, Свиням — посмішки

12:22

Україна готова зупинити удари по НПЗ у Росії: Зеленський висунув головну умову

12:14

Головна помилка осінньої посадки цибулі: чому вона йде в стрілку замість великих головок

12:14

"Надто великий ризик": в одній з областей оголосили примусову евакуацію дітей

12:03

Wi-Fi буде швидшим та стабільнішим: що не варто ставити біля роутераВідео

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти