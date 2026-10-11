Росія атакувала Івано-Франківщину: загинули і отримали поранення військові

Місцева влада готує допомогу мешканцям, чиє майно зазнало пошкоджень.

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Удар по Івано-Франківщині / Колаж: Главред, фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

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РФ атакувала Івано-Франківщину БПЛА

Загинули троє людей, ще три людини отримали поранення

Пошкоджено будівлю та цивільну інфраструктуру

Російські війська 11 жовтня атакували Івано-Франківську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинули троє людей. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За словами очільниці ОВА, внаслідок російського удару пошкоджено одну будівлю. Інформація про інші наслідки атаки уточнюється. На місці працюють відповідні служби та фахівці.

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків підтвердив загибель трьох людей і пошкодження цивільної інфраструктури. Він закликав мешканців області реагувати на сигнали повітряної тривоги та не перебувати на вулиці під час небезпеки.

Він додав, що ще троє людей отримали поранення внаслідок ворожої атаки. На місці удару уже працюють відповідні служби, а мешканцям допоможуть закрити вибиті вікна.

"На жаль, внаслідок удару по Івано-Франківську маємо трьох загиблих. Загиблі - військовослужбовці. Вічна пам’ять! Співчуття рідним", - сказав Марцінків.

За його словами, відзавтра постраждалі мешканці та підприємці зможуть подавати заяви на отримання допомоги в ЦНАПі. Компенсації передбачені за програмою "єВідновлення" та міською програмою підтримки.

"Вкотре закликаю всіх реагувати на повітряні тривоги і не нехтувати безпекою. Бережіть себе!" - наголосив Марцінків.

Онищук також закликала жителів не наближатися до уламків безпілотників та інших підозрілих предметів, не торкатися їх і не намагатися самостійно переміщати. У разі виявлення таких предметів необхідно негайно повідомити екстрені служби.

Навіщо Росія атакує українські міста - думка військового

Росія намагається посіяти хаос в Україні та вплинути на українське керівництво через терор цивільного населення. Кремль розраховує, що масовані удари по великих містах спровокують невдоволення громадян і політичну нестабільність, заявив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв’ю Главреду.

"Росіяни з року в рік шляхом терору цивільного населення намагаються вплинути на наше керівництво. Мовляв, завдамо важкого удару по Києву і почнеться бунт, який призведе до перевороту", - зазначив військовий.

За його словами, Москва прагне змусити Україну ухвалювати вигідні для Росії рішення. Водночас ці спроби, на думку командира, не дадуть очікуваного результату.

"Вони не розуміють нашого менталітету, не можуть нічого зробити на лінії фронту, тому тероризують великі міста та прагнуть створити хаос. А тим часом країна адаптується до складних реалій життя", - підсумував "Лука".

Удари РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, мер Ігор Терехов заявив, що внаслідок удару КАБами по Харкову одна людина загинула і кілька осіб зазнали поранень. Терехов зазначив, що руйнування двох приватних будинків відбулося в Немишлянському районі поруч із СТО.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про удари безпілотників по місту Самар і загоряння сільськогосподарської техніки. Ганжа уточнив, що повторна атака по Самару призвела до займання складів із технікою.

Згодом Коваленко повідомив, що Росія порушила енергетичне перемир'я ударом по ТЕЦ у Харкові. Коваленко зазначив, що удар по ТЕЦ у Харкові стався після заяви про енергетичне перемир'я.

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Про персону: Руслан Марцінків Руслан Марцінків - український політик, міський голова Івано-Франківська (з 2015). Народний депутат України VII скликання. Член партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2009), пише Вікіпедія.

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