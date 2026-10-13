Ракета РФ зруйнувала під'їзд будинку в Харкові: є загиблі та постраждалі

Рятувально-пошукова операція в Холодногірському районі триває.

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Наслідки атаки на Харків увечері 12 жовтня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Росія завдала ракетних ударів по двох районах Харкова

Внаслідок влучання в житловий будинок зруйновано під'їзд

Є загиблі та постраждалі

В результаті масованої ворожої атаки на Харків постраждали 11 осіб, ще трьох вдалося врятувати. Тіла двох людей знайшли під завалами.

Увечері 12 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Холодногірському та Шевченківському районах міста. Під ударом опинилися житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури, повідомили в ДСНС.

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Одна з ракет влучила у чотириповерховий житловий будинок, внаслідок чого повністю зруйновано під’їзд.

"Під завалами можуть перебувати люди. Тривають гасіння пожежі та аварійно-рятувальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Під час ліквідації наслідків ворожого удару постраждав рятувальник. Його госпіталізували до лікарні.

За іншими адресами також зафіксовано руйнування та пожежі.

На місцях влучень працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, кінологи, співробітники Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби міста. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

О 06:15 13 жовтня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами будинку знайшли тіло людини. Рятувально-пошукова операція в Холодногірському районі триває.

О 06:44 Терехов додав, що тіло ще однієї людини знайдено під завалами того самого будинку, але є ймовірність, що під ними перебуває ще одна людина.

"Крім двох загиблих, відомо про десятьох постраждалих від вечірніх обстрілів", - додав мер.

О 06:56 Терехов повідомив, що знайдено тіло третього загиблого.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, збитий російський безпілотник вранці 13 жовтня спричинив пожежу у двох житлових будинках у селі Муроване Львівського району. Ще три автомобілі пошкоджено. Даних про загиблих чи поранених поки що немає, на місці працюють усі служби.

Того ж ранку російські війська атакували Дніпро. У Дніпропетровській ОДА повідомили, що в одному з районів міста вибухова хвиля вибила скло в кількох багатоповерхівках. Дані про можливих постраждалих у Дніпрі поки що уточнюються.

Увечері 12 жовтня країна-агресор Росія завдала удару по житловій інфраструктурі Києва за допомогою дрона. Під удар потрапила 25-поверхівка в Дарницькому районі.

11 жовтня російські війська атакували Івано-Франківську область ударними безпілотниками. У результаті атаки загинули троє людей.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія може посилити хвильові атаки на міста України

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" заявив, що Росія може перенести тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на інші українські міста, проте одночасно підтримувати високий темп масованих ударів у кількох напрямках їй буде складно.

За його словами, ворог накопичує ударні дрони, але обмежені виробничі можливості не дозволяють йому щодня проводити масштабні комбіновані обстріли.

"Підтримувати такий високий темп вони не зможуть. Якщо говорити про масовані комбіновані удари - із застосуванням балістики, "Шахедів" і "Гераней" - влаштовувати їх день у день у ворога зараз немає можливості. Росіяни можуть влаштувати терор у великому місті лише на добу-дві", - вважає він.

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Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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