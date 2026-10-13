Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ракета РФ зруйнувала під'їзд будинку в Харкові: є загиблі та постраждалі

Анна Ярославська
13 жовтня 2026, 06:50оновлено 13 жовтня, 07:28
google news Підпишіться
на нас в Google
Рятувально-пошукова операція в Холодногірському районі триває.
Наслідки атаки на Харків
Наслідки атаки на Харків увечері 12 жовтня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Росія завдала ракетних ударів по двох районах Харкова
  • Внаслідок влучання в житловий будинок зруйновано під'їзд
  • Є загиблі та постраждалі

В результаті масованої ворожої атаки на Харків постраждали 11 осіб, ще трьох вдалося врятувати. Тіла двох людей знайшли під завалами.

Увечері 12 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Холодногірському та Шевченківському районах міста. Під ударом опинилися житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури, повідомили в ДСНС.

відео дня

Одна з ракет влучила у чотириповерховий житловий будинок, внаслідок чого повністю зруйновано під’їзд.

"Під завалами можуть перебувати люди. Тривають гасіння пожежі та аварійно-рятувальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Під час ліквідації наслідків ворожого удару постраждав рятувальник. Його госпіталізували до лікарні.

За іншими адресами також зафіксовано руйнування та пожежі.

На місцях влучень працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, кінологи, співробітники Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби міста. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

О 06:15 13 жовтня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами будинку знайшли тіло людини. Рятувально-пошукова операція в Холодногірському районі триває.

О 06:44 Терехов додав, що тіло ще однієї людини знайдено під завалами того самого будинку, але є ймовірність, що під ними перебуває ще одна людина.

"Крім двох загиблих, відомо про десятьох постраждалих від вечірніх обстрілів", - додав мер.

О 06:56 Терехов повідомив, що знайдено тіло третього загиблого.

  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 13 жовтня 2026 Фото: ДСНС

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, збитий російський безпілотник вранці 13 жовтня спричинив пожежу у двох житлових будинках у селі Муроване Львівського району. Ще три автомобілі пошкоджено. Даних про загиблих чи поранених поки що немає, на місці працюють усі служби.

Того ж ранку російські війська атакували Дніпро. У Дніпропетровській ОДА повідомили, що в одному з районів міста вибухова хвиля вибила скло в кількох багатоповерхівках. Дані про можливих постраждалих у Дніпрі поки що уточнюються.

Увечері 12 жовтня країна-агресор Росія завдала удару по житловій інфраструктурі Києва за допомогою дрона. Під удар потрапила 25-поверхівка в Дарницькому районі.

11 жовтня російські війська атакували Івано-Франківську область ударними безпілотниками. У результаті атаки загинули троє людей.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія може посилити хвильові атаки на міста України

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" заявив, що Росія може перенести тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на інші українські міста, проте одночасно підтримувати високий темп масованих ударів у кількох напрямках їй буде складно.

За його словами, ворог накопичує ударні дрони, але обмежені виробничі можливості не дозволяють йому щодня проводити масштабні комбіновані обстріли.

"Підтримувати такий високий темп вони не зможуть. Якщо говорити про масовані комбіновані удари - із застосуванням балістики, "Шахедів" і "Гераней" - влаштовувати їх день у день у ворога зараз немає можливості. Росіяни можуть влаштувати терор у великому місті лише на добу-дві", - вважає він.

Інші новини:

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини Харкова новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ атакувала Львівщину та Дніпро: у селі поблизу Львова горять житлові будинки

РФ атакувала Львівщину та Дніпро: у селі поблизу Львова горять житлові будинки

07:14Війна
Ракета РФ зруйнувала під'їзд будинку в Харкові: є загиблі та постраждалі

Ракета РФ зруйнувала під'їзд будинку в Харкові: є загиблі та постраждалі

06:50Війна
Трамп змушує РФ та Україну укласти мир: що вимагає від Путіна та Зеленського

Трамп змушує РФ та Україну укласти мир: що вимагає від Путіна та Зеленського

01:53Світ
Реклама

Популярне

Більше
Усього пів чайної ложки на кущ: чим підживити полуницю восени для щедрого врожаю

Усього пів чайної ложки на кущ: чим підживити полуницю восени для щедрого врожаю

Дві ложки - і каструля з нержавійки сяє: трюк проти жирного нальоту та плям

Дві ложки - і каструля з нержавійки сяє: трюк проти жирного нальоту та плям

Пожовклий тюль знову стане білосніжним: як відбілити його без хлору

Пожовклий тюль знову стане білосніжним: як відбілити його без хлору

Китайський гороскоп на завтра, 13 жовтня: Бикам — знання, Півням — глухий кут

Китайський гороскоп на завтра, 13 жовтня: Бикам — знання, Півням — глухий кут

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні рибака за 53 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні рибака за 53 с

Останні новини

07:14

РФ атакувала Львівщину та Дніпро: у селі поблизу Львова горять житлові будинки

06:50

Ракета РФ зруйнувала під'їзд будинку в Харкові: є загиблі та постраждаліФото

05:53

Гороскоп на завтра, 14 жовтня: Тельцям - обман, Левам - спокій

05:11

Не зі спинки й не з рукавів: який порядок прасування сорочки вважається правильним

04:30

Таргани зникатимуть один за одним: дієвий домашній засіб із борошнаВідео

Вибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і СШАВибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і США
04:02

"Для нас це погано": чому Трамп може втратити інтерес до України після виборів у США

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні рибака за 53 с

03:23

Чому діти люблять натискати кнопку ліфта: неочікуване пояснення психологів

02:22

Вершкове масло буде м’яким і свіжим значно довше: куди його покласти

Реклама
01:53

Трамп змушує РФ та Україну укласти мир: що вимагає від Путіна та Зеленського

00:53

Летіла балістика, але сигналу не було: тривожні деталі удару РФ по Києву

12 жовтня, понеділок
23:57

США можуть "відрізати" Київ від даних із запуску ракет: що кажуть у Зеленського

23:10

Камілла поскаржилася на Карла III: як король дратує дружину перед сном

23:03

Один метод утеплення загрожує серйозною шкодою: у чому прихована небезпекаВідео

22:59

Дрон влучив у житловий комплекс Ксенії Мішиної: що відомо

22:58

У Харкові від удару РФ склався підʼїзд п'ятиповерхівки: людей шукають під завалами

22:21

Росія атакує Київ балістикою: у столиці прогриміли вибухи – що відомо

22:11

Потужний удар FP-7: з'явилися деталі першого застосування балістики по РФ

22:00

"Ловелас": дівчина Цимбалюка розповіла, яким він є насправді

21:57

Трамп захищає угоду з Путіним й переводить стрілки на ЄС: Мерц різко відповів

Реклама
21:34

Потрібен Кондратюк: продюсер розповів, що завадило кар’єрі Козловського

21:10

Тест на IQ: потрібно знайти єдину чотирилисту конюшину за 37 секунд

21:06

"Найсильніші позиції за довгий час": Зеленський розповів про успіхи ЗСУ

20:59

У НАТО спрогнозували агресію Кремля та розкрили план розгрому РФ

20:01

В Україні збільшили обсяг відключень світла: графіки на 13 жовтня

19:53

Дрон влучив у 25-поверхівку в Києві: загинула жінка, є постраждалі

19:53

У пралці знайшли одну приховану функцію: як запустити й на що впливаєВідео

19:52

P. Diddy отримав поранення у в'язниці: репера терміново доправили до лікарні

19:42

Не "барахолка" і не "блошиний ринок": як правильно сказати українською

19:34

Росіяни намагаються проникнути у важливе місто: комбат розкрив тактику ворога

19:10

Невзлін розкрив головний підступ "енергетичного перемир’я" Трампа та ПутінаПогляд

19:09

Радянська влада вирізала цілі сторінки з праць Вернадського: що саме її лякалоВідео

18:50

Скасування санкцій проти РФ: з'явився прогноз нової змови Трампа з Путіним

18:48

У Кропивницькому чоловік кинув гранати в поліцейських і відкрив вогонь з автомата

18:47

"Це була відповідь Путіна": Зеленський висловився про енергетичне перемир'я

18:45

Пліснява псує вигляд будинку: як швидко очистити фасад копійчаним засобомВідео

18:42

Головна помилка дачників: названо місця, де дерева стають проблемоюВідео

18:22

Піна не врятує від мишей: експерти пояснили, як захистити гараж із настанням холодів

18:08

"Завершили стосунки": скандальна Maruv раптово розлучилася після 14 років шлюбу

18:03

Дві ложки - і каструля з нержавійки сяє: трюк проти жирного нальоту та плямВідео

Реклама
18:02

Досвідчені господині чіпляють на край каструлі прищіпку - для чого

18:02

Росія атакувала Вінницю: у соцмережах пишуть про влучання у фабрику Roshen

17:33

Переговори про мир потребують нового формату: Сибіга назвав умову для прориву

17:33

"Час згаяно": політолог сказав, чи можна домогтися енергетичного перемир'я з РФ

17:22

Представники США погрожували головнокомандувачу ЗСУ Драпатому - що відомо

17:13

Навіщо восени накривати грядки картоном: що станеться з бур’янами до весни

17:03

"Сторінок Playboy жителька" Астаф'єва прочитає Радіодиктант 2026 - реакція мережі

16:47

Удари по енергетиці триватимуть до зими: що може змусити РФ піти на перемир’я

16:27

"Ремонт квартир у Києві недорого": за які помилки Google блокує профіль компанії

16:26

Зацвітуть пишніше, ніж торік: які три рослини треба обрізати в жовтні

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини Харкова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти