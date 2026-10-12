Переговори про мир потребують нового формату: Сибіга назвав умову для прориву

Міністр закордонних справ заявив, що Київ готовий до розмови президентів за участі Трампа або за посередництва Ердогана.

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Сибіга зробив заяву про зустріч Зеленського з Путіним / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН, t.me/news_kremlin

Головне із заяви Сибіги:

Формула "3 плюс 2" не працює

Команда США була в Москві вісім разів

Україна домагається перемир'я на морі, в повітрі та енергетиці

Справжній прорив у мирному процесі можливий лише після особистої зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, бо переговори нижчого рівня такої динаміки не дадуть. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, Київ постійно підтверджує готовність і до тристороннього формату за участю США та Росії. Українська сторона прагне, щоб такі переговори відбулися без зволікань, і використовуватиме будь-який шанс наблизити мир.

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Проте найефективнішим кроком для якісно нової динаміки дипломат вважає саме прямий контакт двох президентів. Формат при цьому може бути різним.

"Чи разом з Трампом, чи за посередництва президента Ердогана. Ми сигналізуємо, ми готові до цього. І нам є, що показати як результат цієї зустрічі. Як мінімум перемир'я, обмін військовополоненими, повернення дітей", - наголосив Сибіга.

Попередніх домовленостей, за оцінкою міністра, можна дійти як під час розмови президентів, так і на нижчих щаблях. Однак переговорні команди нерідко ходять по колу, кілька разів повертаючись до тих самих тем, і лише глава держави здатен остаточно закрити найважчі питання.

"Але якщо ми говоримо про нову динаміку, про нову перспективу, про нову часову рамку завершення війни - потрібна зустріч на рівні лідерів, я так вважаю", - переконаний міністр.

Сибіга також пояснив, звідки беруться нестандартні пропозиції, які час від часу озвучують переговірники чи люди, дотичні до процесу.

На його думку, вони з'являються тому, що "дух Анкориджа" вже мертвий, а формула "3 плюс 2" не спрацювала.

"Україна чітко займає позицію: "нічого про Україну без України". Жодна формула коштом територіальної цілісності і суверенітету не буде прийнята Україною і нашим народом, президентом України. Тому так, мають бути нові ідеї, виходячи з цих геополітичних реалій", - зауважив він.

Міністр звернув увагу й на хронологію американської човникової дипломатії: команда США вісім разів відвідала Москву і лише після цього вперше приїхала до Києва. Під час візиту американці запропонували низку напрацювань, які мають допомогти відновити переговори на певному етапі.

Окремий напрям роботи - пакет заходів зміцнення довіри, які можна оприлюднити за підсумками переговорів. Україна разом із партнерами добивається перемир'я в енергетиці, на морі та в повітрі, і, як наголошує міністр, за це треба боротися.

Особливу вагу ця тема має для держав, чий добробут залежить від українського агроекспорту.

"Ми бачимо наслідки перекриття Росією свободи мореплавства в Чорному морі. Ми бачимо занепокоєння партнерів передусім з Глобального Півдня. Вони розуміють наслідки для їхніх економік передусім через глобальну продовольчу безпеку, де Україна відіграє одну з ролей, глобального гаранта продовольчої безпеки", - підсумував Сибіга.

Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Як Європа може змінити хід переговорів

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок говорив, що повноцінні переговори про завершення війни в Україні стануть можливими лише тоді, коли до процесу долучиться Європа - з конкретними гарантіями для Києва і зустрічними вимогами до Москви.

За його словами, йдеться не про формальну присутність європейських представників за столом переговорів, а про два конкретні кроки з боку Брюсселя.

"По-перше, Європа має пообіцяти Україні фінансування після замороження конфлікту. По-друге, вона має отримати запевнення від Росії (хоча це й звучить дивно), що та не нападатиме на європейські країни", - пояснив аналітик.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, переговори представників США, країн E3, Єврокомісії, України та НАТО в Маямі щодо шляхів деескалації та завершення війни з Росією завершилися раніше, ніж планувалося. Зустріч відбулася 9 жовтня в закритому заміському клубі Shell Bay Club, співвласником якого є Стів Віткофф.

Державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що завершення російсько-української війни шляхом переговорів наразі є недосяжним. За його словами, бойові дії зайшли у стратегічний глухий кут, вийти з якого можна або через домовленості, або через ескалацію.

Речник МЗС Георгій Тихий говорив, що Україна готова вже в жовтні сісти за стіл тристоронніх переговорів зі США та Росією і тепер чекає лише сигналу з Москви.

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Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​. Із 5 вересня 2024 року Андрій Сибіга обіймає посаду міністра закордонних справ України.

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